Incidente sull’A6, camion precipita nel vuoto dal viadotto: volo di 15 metri, grave il conducente Un Tir è precipitato giù da un viadotto della Torino-Savona, all’altezza di Roccavignale. L’incidente pare sia stato causato dallo scoppio di uno pneumatico: il conducente trasportato in codice rosso in ospedale.

A cura di Biagio Chiariello

Un camion che viaggiava in direzione Savona sull'autostrada A6 nel tratto tra Ceva e Millesimo è precipitato dal viadotto autostradale finendo nel territorio comunale di Roccavignale, a poche centinaia di metri dal lago Dolmen: dopo aver abbattuto il guardrail sul lato destro della carreggiata il mezzo pesante è precipitato facendo un volo di circa 15 metri.

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, 8 febbraio. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli in transito.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto delle squadre dei vigili del fuoco, dei militi della pubblica assistenza e dell’automedica del 118: i pompieri sono riusciti ad estrarre l'autista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo; il 47enne di origini romene ma residente in Lombardia, è stato trasportato con l’elicottero Grifo in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo anche gli agenti della sottosezione di Mondovì della Polstrada. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni l'incidente sarebbe stato causato dallo scoppio improvviso di uno pneumatico del rimorchio. Non si esclude comunque la velocità eccessiva o un malore del conducente.

Il camion trasportava carta da macero. Sia la motrice che il rimorchio a seguito dello schianto al suolo sono andati completamente distrutti. Nel punto in cui si è verificato l'incidente è aperto un cantiere per il rifacimento dei piloni di sostegno del viadotto e solo il caso ha evitato che restassero coinvolti i sette operai che ci lavorano. In quel momento infatti erano in pausa pranzo.