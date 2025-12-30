Incidente sulla funivia di Macugnaga: sei feriti e un centinaio di persone bloccate in vetta, anche bambini

Incidente nella mattinata di oggi alla funivia del Monte Moro, in Valle Anzasca, in Piemonte: una cabina ha urtato la stazione a monte causando due feriti. L’impianto si è fermato e circa 100 persone, tra cui dei bambini, sono rimaste bloccate in quota a quasi 3mila metri d’altitudine.

immagine di repertorio

Mattinata di paura oggi, martedì 30 dicembre, alla funivia del Monte Moro, a Macugnaga, in Valle Anzasca. Un incidente avvenuto alla stazione a monte dell’impianto ha provocato il ferimento di sei persone e il blocco della funivia, lasciando circa un centinaio di passeggeri fermi in quota, tra cui anche alcuni bambini.

Secondo le prime ricostruzioni, una cabina in arrivo al termine del secondo tronco — quello che collega l’Alpe Bill al Moro, a oltre 2.800 metri di altitudine — avrebbe raggiunto la stazione a una velocità eccessiva, andando a urtare un muro. A bordo si trovavano sei passeggeri, soccorsi sul posto dal personale sanitario e successivamente trasferiti in ospedale con l’elisoccorso del 118. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Lievemente contuso anche l’addetto al movimento che si trovava nella cabina Sud e che avrebbe riportato una contusione alla schiena.

L’impatto ha causato l’arresto dell’impianto. Tutte le persone rimaste bloccate risultano illese ma impossibilitate a rientrare a valle; nello specifico 94 turisti e cinque lavoratori. E tra loro ci sono anche dei bambini. Per il loro recupero è stato organizzato un ponte aereo con gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, affiancati dal Soccorso Alpino e dai Carabinieri, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

"Abbiamo avuto un inconveniente tecnico. Stiamo facendo valutazioni, dalle prime informazioni l'impianto non ha correttamente decelerato entrando in stazione e ha urtato la barriera", ha confermato all’Ansa Filippo Besozzi, amministratore della Macugnaga Trasporti e Servizi, società che gestisce l’impianto. "Per fortuna non c'è nessun ferito grave, nessuno è in pericolo di vita. Da quel che so, sei persone sono state coinvolte dal punto di vista sanitario. La più ferita è un 59enne con un taglio al braccio, altre hanno riportato solo piccole escoriazioni". Besozzi ha precisato che i sistemi di emergenza dell’impianto hanno funzionato, che la cabina non ha subito danni gravi e che saranno effettuate verifiche approfondite prima della riapertura.

La funivia del Monte Moro è al momento l’unico impianto di risalita operativo a Macugnaga. L'impianto di risalita è stato costruito nel 1962 e all'inizio del 2023 ha goduto di una revisione generale con tanto di sostituzione di motori, pulegge e cabine. I lavori sono costati due milioni di euro, di cui 1,8 milioni finanziati dalla Regione Piemonte e 200mila euro dal Comune di Macugnaga.

Le altre strutture – la seggiovia Pecetto-Burki-Belvedere e lo skilift di San Pietro – risultano chiuse. Lo ha comunicato nei giorni scorsi la Macugnaga Trasporti e Servizi. Nonostante gli interventi di manutenzione completati in autunno e il collaudo già eseguito, si è ancora in attesa del nulla osta da parte delle autorità ministeriali.