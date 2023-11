Incidente sulla Bazzanese a Bologna: muore 19enne, tra i feriti una bimba di 10 anni È di una vittima e quattro feriti, tra i quali una bambina, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì sulla Nuova Bazzanese, all’altezza di Zola Predosa, nel Bolognese. Nello stesso tratto lo scorso 23 ottobre erano morte due persone.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Ancora un drammatico incidente mortale sulla via Bazzanese, nel bolognese. Una ragazza di diciannove anni ha perso la vita, altre quattro persone tra cui una bambina di circa dieci anni sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lunedì 6 novembre.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire, quel che per il momento appare certo è che sono rimaste coinvolte un’automobile, un camion e uno scooter. Dalle primissime informazioni, sembra che l'auto fosse rimasta in panne e il conducente, sceso dal veicolo, sarebbe stato investito da un altro mezzo, ma la dinamica non è ancora stata ricostruita con precisione.

L’incidente mortale è avvenuto all'altezza di Zola Predosa poco prima delle 20 di lunedì sera. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 intervenuti con tre ambulanze, sono arrivati i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Per la ragazza di diciannove anni non c’è stato nulla da fare, i quattro feriti sono stati portati all'ospedale Maggiore. Non si conoscono al momento le loro condizioni di salute.

Solo pochi giorni fa – era il 23 ottobre scorso – su questa stessa strada nel bolognese in un altro incidente mortale erano rimaste uccise sul colpo due donne, zia e nipote. Lara Cattani aveva 51 anni, la nipote Tiziana Brucato 30. A rimanere gravemente feriti nello stesso incidente la sorella gemella di Tiziana e il figlio di Lara.

I quattro, secondo quanto ricostruito, erano a bordo di una Renault Clio e si sarebbero schiantati per cause ancora da ricostruire contro un camion. Le due gemelle, stando a quanto riportato dai quotidiani locali, erano arrivate da poco in Emilia Romagna, ospiti a casa degli zii, per cercare un lavoro.