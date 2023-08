Incidente sul lavoro: operaio 25enne muore schiacciato da una motopala La tragedia è avvenuta in un maneggio di Viagrande, comune in provincia della città metropolitana di Catania. Il giovane, da sette anni in Sicilia, inviava parte dello stipendio alla famiglia che risiedeva in Romania.

A cura di Eleonora Panseri

Alin Telianu

Aveva 25 anni Alin Telianu, il giovane operaio di origini romene morto sul posto di lavoro a Viagrande, comune della città metropolitana di Catania. L'incidente sarebbe avvenuto lo scorso martedì, 22 agosto, ma il fatto è stato reso noto solamente diversi giorni dopo, dopo il sequestro da parte delle forze dell'ordine delle immagini di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

Il ragazzo lavorava in un maneggio al confine con la frazione acese di Lavinaio. Era in Sicilia ormai da sette anni e inviava parte di quanto riusciva a guadagnare alla famiglia che si trova ancora in Romania. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Acireale, che si stanno occupando delle indagini, sembra che Telianu sia rimasto schiacciato contro un muretto da una motopala con cui stava operando all'inizio del suo turno di lavoro nella scuola di equitazione.

Tutto sarebbe avvenuto tra le 6.45 e le 7.30 del mattino di martedì, proprio all'inizio del turno di Telianu. Gli eventi sono stati ricostruiti attraverso le immagini di sorveglianza acquisite dagli investigatori negli scorsi giorni. I video mostrano il 25enne arrivare sul posto dove è avvenuto l'incidente e salire a bordo della mezzo. Per quasi un'ora il ragazzo sparisce dall'inquadratura e alle 7.30 sono i volti sconvolti dei colleghi di lavoro che suggeriscono la tragica fine della giovane vittima.

Subito sono stati allertati i soccorritori del 118, con i quali sono giunti sul posto anche i carabinieri. Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia sul corpo di Telianu, per raccogliere ulteriori elementi utili a ricostruire gli ultimi istanti di vita del ragazzo, poi sarà possibile dare il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia e procedere allo svolgimento dei funerali.