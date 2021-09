Incidente sul lavoro a Fidenza, 47enne morto asfissiato nell’autocisterna del suo camion Incidente sul lavoro a Fidenza dove un uomo di 47 anni, Massimo Amici, è morto asfissiato nell’autocisterna del suo camion dove era sceso forse per recuperare una guarnizione caduta. È successo sul retro dello stabilimento Giotti, importante azienda di imbottigliamento. Inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto successo.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia. Un 47enne è morto nell'autocisterna del suo camion dove era sceso forse per recuperare una guarnizione caduta. È successo questa notte a Fidenza, in provincia di Parma, sul retro dello stabilimento Giotti, importante azienda di imbottigliamento. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il camionista – Massimo Amici, residente nel Maceratese – dopo aver scaricato del vino, stava arieggiando il mezzo quando è sceso dalla botola superiore ed è rimasto probabilmente asfissiato. Oltre ai militari sono intervenuti vigili del fuoco e 118 ma inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Sarà fatta l'autopsia. Il mezzo è stato sequestrato.

In aggiornamento.