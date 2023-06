Incidente stradale nel Reggino, precipitano con l’auto nella scarpata: muoiono mamma e figlio 11enne L’auto con a bordo la famiglia dalla carreggiata sulla provinciale che da Bovalino conduce a Natile ed è finito nella fiumara sottostante dopo un volo di circa tre metri. La sorellina di 13 anni in ospedale.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia nella giornata di oggi, giovedì 15 giugno, sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile e precisamente in Contrada Petrara, a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 14,45 una macchina con all'interno una famiglia è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri. Purtroppo l’impatto non ha lasciato scampo a due dei passeggeri rimasti incastrati nelle lamiere contorte dell’abitacolo: si tratta di un bambino di 11 anni e la madre di 39 anni. Gravemente ferita la figlia di 13 anni trasportata in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Bianco e Siderno sono intervenute per estrarre i tre occupanti e mettere in sicurezza l’autovettura. Purtroppo, come detto, due persone sono state estratte senza vita dall'abitacolo dell'autovettura finita all’interno dell’alveo di una piccola fiumara.

Il 118 intervenuto ha potuto solo constatare il decesso di mamma e figlio e trasportare immediatamente la ragazzina sopravvissuta presso il nosocomio locrese.

IN AGGIORNAMENTO