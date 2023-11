Incidente stradale in provincia di Ferrara: auto finisce fuori strada, Erica Maratea muore a 39 anni Lo schianto a Sant’Agostino nella notte tra il 30 e il 31 ottobre è costato la vita a Erica Maratea, che è morta sul colpo. Si trova in ospedale l’uomo che era con lei.

A cura di Giusy Dente

Erica Maratea, foto Facebook

Incidente stradale mortale in provincia di Ferrara, dove una donna ha perso la vita e l'uomo che viaggiava con lei è rimasto ferito. Lo schianto si è verificato nella notte tra il 30 e il 31 ottobre lungo la strada statale 66, a Sant'Agostino. Poco dopo mezzanotte l'automobile è finita fuori strada. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso al conducente, un ucraino di 28 anni. Per il passeggero non c'è stato nulla da fare: Erica Maratea è stata dichiarata morta. La donna viveva a Terre del Reno, dopo un periodo a Cento e a Malta, ma era originaria di Salerno. Dopo la Sagom Tubi,ora lavorava alla Coop santagostinese. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, per ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita alla 39enne.

Erica Maratea, foto Facebook

Le condizioni della strada potrebbero aver avuto un ruolo: l'asfalto bagnato avrebbe fatto perdere il controllo della vettura, una Peugeot 206 grigia, andata a sbattere contro un palo, senza coinvolgere altri mezzi. Per la vittima non c'è stato scampo: Erica Maratea è morta sul colpo, incastrata tra le lamiere. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco, che hanno poi proceduto a mettere in sicurezza la vettura. L'uomo che era con lei, invece, è stato soccorso immediatamente. Sono giunti elisoccorso, automedica e ambulanza ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna. Ora è ricoverato con codice di media gravità.

Stando all'ultimo rapporto Istat – Aci diffuso a luglio 2023, nel 2022 sulle strade italiane sono morte 3.159 persone, una media di nove al giorno, il 9,9% in più rispetto all'anno precedente. Solo pochi giorni fa è deceduta Patrizia Incollu: la direttrice del carcere di Nuoro era in coma proprio dopo un incidente stradale. Dramma anche a Parma, dove un ubriaco alla guida ha causato l'incidente in cui ha perso la vita la 37enne Tiziana Oieni.