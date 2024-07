Entra in autostrada contromano, frontale sulla A34 vicino Gorizia

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un incidente stradale ha parzialmente bloccato l'ingresso all'autostrada A34 all'altezza di Farra d'Isonzo (Gorizia) questa mattina. Si è trattato di uno scontro frontale tra un furgone e un'auto, avvenuto quando il conducente del mezzo pesante si è accorto di aver imboccato la rampa sbagliata e ha invertito la marcia, percorrendo un tratto di strada contromano.

Malgrado la velocità in quel frangente fosse stata moderata, l'impatto con l'automobile è stato inevitabile. Il traffico è stato inizialmente deviato verso Gradisca d'Isonzo (Gorizia) in direzione Villesse (Gorizia) per chi arrivava da Gorizia. Il traffico proveniente da Farra d'Isonzo (Gorizia) è rimasto regolare.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari della Croce Verde goriziana, i carabinieri di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), oltre ai vigili del fuoco di Gorizia, per prestare soccorso e mettere in sicurezza l'area. Le due persone coinvolte fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.