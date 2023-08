Incidente stradale a Giarre, moto si schianta contro un palo: Mattia muore a 17 anni Mattia Musumeci è la giovane vittima di un incidente avvenuto nel Catanese. Da una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. Il ragazzo aveva chiamato poco prima della dramma.

A cura di Biagio Chiariello

Aveva appena 17 anni l’ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Giarre, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, Mattia Musumeci, stava viaggiando a bordo del suo scooter Honda Sh quando sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro autonomo mentre. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo: l’impatto è stato così violento da causare il decesso di Mattia quasi sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del minore, i vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area e i carabinieri sono intervenuti per le indagini di rito su quanto accaduto.

A prestare i primi soccorsi sarebbero stati i residenti di un condominio della zona. Proprio sui social arriva la testimonianza di una delle persone che è scesa in strada dopo essersi accorta di quanto era accaduto. “Ero nella mia sedia a sdraio sul balcone, ad un tratto sento correre a velocità un motorino, e sento una frenata forte, mi metto a piangere, scendendo le scale e di fronte il mio cancello ho trovato il ragazzo per terra […]. Prima dell’accaduto il ragazzo ha chiamato la mamma. Riposa in pace piccolo angelo, pregherò per te“.

E sempre sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio per Mattia Musumeci.