Incidente nel Canavese, violento scontro auto-tir: muore giovane padre L’incidente nella giornata di martedì 17 ottobre, quando alle 19,30 Cristian Alazaroaie ha impattato violentemente contro un camion, lungo la strada 460 nel Canavese. La Procura di Ivrea sta indagando per comprendere le dinamiche dell’accaduto.

A cura di Matteo Pelliccia

Drammatico incidente nella serata di martedì 17 ottobre lungo la strada 460 di Ceresole tra Cuorgnè e Pont Canavese, in provincia di Torino. Un uomo di quarantuno anni ha perso la vita.

Cristian Alazaroaie – questo il nome della vittima della strada – era originario della Romania e residente nel Canavese, in Piemonte. L'uomo viveva nella zona da molti anni, lascia la moglie e due figli.

Secondo le ultime ricostruzioni, la fatalità si è verificata intorno alle 19.30, quando Cristian si trovava al volante della sua Volkswagen Sharan, diretto verso Locana, sempre nell'entroterra torinese. In un attimo, la sua vita è stata strappata via, poiché il veicolo ha violentemente impattato con un camion proveniente dalla direzione opposta. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul luogo dell'incidente, purtroppo era troppo tardi. Il cuore di Cristian aveva cessato di battere.

I Carabinieri di Cuorgnè e i colleghi della sezione radiomobile di Ivrea stanno ora indagando per comprendere l'esatta dinamica dell'incidente. La strada 460 è rimasta chiusa a lungo per consentire il rilievo delle prove e la rimozione dei veicoli coinvolti, che sono stati posti sotto sequestro, come da protocollo.

Nel frattempo, il corpo dello sfortunato automobilista è stato trasportato alle camere mortuarie dell'ospedale di Cuorgnè, a disposizione della procura di Ivrea per ulteriori indagini.

La comunità di Locana, profondamente scossa dall'accaduto, ricorda Cristian Alazaroaie come "una persona gentile e un instancabile lavoratore". In queste ore di dolore, l'intero paese si stringe attorno alla sua famiglia, in particolare alla moglie e ai due giovani figli, cercando di trovare conforto in questa tragica perdita.