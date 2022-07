Incidente mortale nel Barese, la vittima è il 22enne Piero Ditoma: grave l’amico che viaggiava con lui È un ragazzo di 22 anni, Piero Ditoma, la vittima del drammatico incidente avvenuto ieri mattina all’alba nel Barese. Grave l’amico che era con lui, un 19enne ora ricoverato in ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

Uno schianto violentissimo che non ha lasciato scampo a Piero Ditoma, il 22enne morto all'alba di ieri mattina nel piccolo comune di Rutigliano, in provincia di Bari. Il giovane, originario di Turi, stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da capire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L'amico è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e capire se vi siano altri veicoli coinvolti: i due giovani stavano viaggiando in selle allo scooter del 22enne quando, intorno alle 4 del mattino, mentre erano in via San Francesco a Rutigliano, il mezzo a due ruote è finito fuori strada. I due ragazzi sono finiti sull'asfalto riportando gravi ferite: non è chiaro se avessero il casco o se abbiano impattato qualcosa.

Piero Ditoma

Purtroppo per Piero Ditoma, residente nel comune di Turi, non c'è stato nulla da fare, quando i soccorritori del 118 hanno raggiunto il luogo dell'incidente non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'amico invece, un 19enne barese, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale Di Venere in codice rosso.

Sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio sui social da parte di chi conosceva Piero: “Non Ci Credo Ancora Adesso sei l'angelo più bello – scrive un amico condividendo una loro foto – non ti dimenticheremo mai”. Dal profilo si evince la passione del 22enne per i motori: sono infatti tanti gli scatti in sella alla sua moto o in auto. Nelle prossime ore verrà resa nota la data dei funerali.