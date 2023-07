Incidente in Alto Adige, bici contro auto in curva: morta 17enne Incidente mortale ieri sulla strada di passo Giovo, nel comune di Racines, in direzione Gasteig, in Alto Adige: una ragazza di 17 anni è morta dopo che a bordo della sua bici s è scontrata con un pick up.

Un drammatico incidente stradale verificatosi ieri, martedì 4 luglio, è costato la vita ad una ragazza di soli 17 anni in Alto Adige. La giovane è morta dopo che la bici a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un pick up.

Secondo quanto ricostruito, lo schianto è avvenuto sulla strada di passo Giovo, nel comune di Racines, in direzione Gasteig, dove la giovanissima vittima, di Moso in Passiria, si era recata per una escursione. Fatale l'impatto in discesa con il rimorchio di un'auto, guidata da un 52enne del posto, che trainava una carrozza o una cabina per il trasporto dei cavalli. Sarebbe stato proprio questo traino a colpire la giovane, investendola. La ragazza è finita rovinosamente sull'asfalto, fermandosi a terra all'altezza di un tornante. Pare che la strada risultasse bagnata a causa della pioggia.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15. Sul posto la Croce bianca, i vigili del fuoco e l'assistenza spirituale. I sanitari hanno fatto il possibile per salvarla ma la giovane aveva già perso conoscenza quando sono arrivati nel luogo dell'incidente e alla fine non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto indagano i carabinieri. Stando ai primi riscontri, sarebbe esclusa la responsabilità del conducente dell'auto.

Nella notte tra domenica e lunedì si era spento in ospedale a Bressanone anche un altro giovane, Damian Laimegger, 22enne di San Lorenzo di Sebato, dopo un terribile scontro tra auto sulla circonvallazione di Vandoies.