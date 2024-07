video suggerito

Incidente all'alba sull'A22, auto finisce fuori strada e tampona tir fermo in piazzola: morta 24enne Incidente all'alba di oggi sull'autostrada del Brennero al chilometro 145, all'altezza dell'aeroporto Caproni di Mattarello: una donna di 24 anni è morta dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava è finita fuori strada andando a impattare contro un tir fermo in piazzola. Fatale forse un colpo di sonno.

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Dramma all'alba di oggi, sabato 27 luglio, sull'autostrada del Brennero. Una turista tedesca di 24 anni è morta dopo che l'auto a bordo della quale stava viaggiando è finita fuori strada, andando a impattare contro un tir fermo su una piazzola di sosta. È successo intorno alle 6 al chilometro 145, all'altezza dell'aeroporto Caproni di Mattarello.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura sulla quale la donna stava viaggiando in direzione Sud, all'altezza dell'aeroporto di Trento, ha tamponato un tir fermo in piazzola, molto probabilmente a causa di un colpo di sonno dal momento che non risultano coinvolti altri mezzi. La donna è deceduta sul posto, mentre l'uomo al volante è rimasto ferito in modo grave.

Sul posto la Polizia Stradale, i sanitari chiamati da Centrale Unica Emergenze 112 che ha allertato anche l’elicottero dei Vigili del fuoco di Trento che però non sarebbe intervenuto ed è stato dirottato alla base, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Con l'ambulanza è stato trasferito al Santa Chiara di Trento in gravi condizioni anche l'uomo, forse il marito, che era ferito ma in maniera non grave.

L'autostrada è stata chiusa per la durata dei lavori di soccorso. Il traffico è stato deviato sulla statale del Brennero. Si sono formate lunghe code in direzione Sud, in una giornata già difficile e di bollino nero in A22 per l'arrivo di turisti tedeschi, ma la circolazione dopo poco è ritornata regolare.

Sempre all'alba di oggi ma lungo la Strada statale 12 del Brennero, a Pescantina, in provincia di Verona, altre due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente. Secondo quanto si è appreso, si è trattato di uno scontro fra un'automobile e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con tre mezzi, assieme alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco.