Grave incidente aereo questo lunedì mattina alle porte di Alessandria. Un aereo ultraleggero è precipitato sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. È successo questa mattina all'altezza al km 65 tra gli svincoli di Alessandria Sud e della A 21 Torino-Piacenza. Il pilota del velivolo è morto, potrebbero esserci dei feriti.

Sul posto sono già arrivati i vigili del fuoco e stanno arrivando molte pattuglie della polizia stradale che è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente, non è chiaro infatti per quale motivo il pilota sia precipitato sull'autostada o se il suo fosse un tentativo di atterraggio di emergenza. Non ci sarebbero comunque auto coinvolte.

Diversi automobilisti hanno assistito all'incidente. Secondo alcuni testimoni l'aereo si sarebbe avvitato su se stesso per poi scendere rapidamente verso il suolo. Altri parlano di un manovra improvvisata. Uno di loro in particolare ha detto a La Stampa: “Rientravo al lavoro dopo le vacanze, l’ho visto polverizzarsi dopo l’impatto sul guard rail. È stato tremendo”. L'ultraleggero è un velivolo monoposto con una sola persona a bordo, il pilota (non è ancora stato identificato).