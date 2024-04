video suggerito

Incidente A4, camion a fuoco in galleria Vinci ad Ascoli: 1 morto, traffico bloccato per chilometri Tamponamento a catena oggi sull’autostrada A14 nel territorio di Cupra Marittima (Ascoli Piceno): nell’incidente coinvolti due camion e un bus, il bilancio è di 1 morto e 10 feriti. Traffico in tilt con code fino a 8 chilometri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente mortale intorno alle 10 di oggi, giovedì 4 aprile, sull'autostrada A14 nel territorio di Cupra Marittima (Ascoli Piceno). In seguito a un tamponamento a catena, un camion ha preso fuoco nella galleria Vinci per cause in via di accertamento. In tutto, risultano coinvolti tre mezzi, due camion e un pullman straniero con 8 occupanti. Ci sarebbero anche un morto, si presume di nazionalità straniera, e almeno 10 feriti. La vittima sarebbe un passeggero del pullman rimasto incastrato nel mezzo.

Lo schianto è avvenuto sotto la galleria Vinci nel tratto di Cupra Marittima, tra Fermo e Grottammare in direzione di Pescara. Il tratto è chiuso e il traffico è bloccato con almeno 8 chilometri di coda.

Secondo le prime informazioni disponibili, si tratterebbe di un tamponamento a catena tra due camion e un autobus. Uno dei camion che trasportava vetro era fermo in coda quando è stato tamponato dal pullman che a sua volta è stato tamponato violentemente da un tir con targa tedesca che trasportava birra. A quel punto fiamme hanno velocemente raggiunto il pullman che viaggiava davanti. Sul posto la polizia autostradale e i vigili del fuoco che stanno cercando di riportare la situazione sotto controllo.

Leggi anche Camion bestiame va a fuoco sull’autostrada: vitelli bloccati sul mezzo muoiono tra le fiamme

Intanto, è caos per strada. Il personale di Autostrade ha iniziato la distribuzione delle bottigliette d'acqua agli automobilisti in coda.