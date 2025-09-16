Incidente a Trento, dodicenne investito da un’auto: trasportato in ospedale in codice rosso

Un ragazzo di 12 anni è stato investito da un’auto intorno alle 8:30 di oggi, 16 settembre. Ancora da ricostruire le dinamiche dell’incidente, che è avvenuto solo un giorno dopo quello di Matilda Ferrari, la quindicenne morta dopo essere stata investita da un camion mentre aspettava il bus per andare a scuola.

Un ragazzo di 12 anni è stato investito da un'auto nella mattinata di oggi, 16 settembre, sul Lungoadige Leopardi di Trento. L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 8:30. Verso quell'ora, infatti, è scattato l'allarme e sono giunte immediatamente sul posto sia un'autosanitaria sia un'ambulanza.

Il giovane è stato dunque portato velocemente al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero però stabili: il dodicenne non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto, anche le forze dell'ordine si sono recate sul luogo del sinistro per eseguire gli accertamenti e i rilievi necessari a comprendere la dinamica di quanto accaduto, che è ancora da ricostruire.

Si tratta dunque del secondo incidente stradale a Trento che colpisce minorenni nel giro di due giorni. È di ieri mattina infatti la tragedia che ha tolto la vita a Matilda Ferrari, la giovane studentessa di 15 anni che è stata investita da un camion in Val Rendena.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 7 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, Matilda si trovava con due amiche alla fermata dell'autobus che avrebbe dovuto prendere per recarsi all'istituto "Don Guetti" di Tione, la scuola che frequentava.

La ragazza stava attraversando velocemente sulle strisce in corrispondenza di un semaforo a chiamata quando sarebbe sopraggiunta la betoniera che, non frenando in tempo, l'ha investita. Il mezzo sarebbe passato con il verde. I sanitari sono immediatamente arrivati sul luogo dell'incidente ma l'impatto era stato troppo forte e non c'è stato modo di rianimare la quindicenne.