Trento, studentessa di 15 anni investita e uccisa da un camion mentre attende il bus per la scuola

La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 7.15 nel centro abitato di Giustino, in Val Rendena. La ragazza, 15 anni, stava aspettando l’autobus per andare a scuola quando è stata investita da un camion.

Foto di repertorio

Un drammatico incidente stradale ha causato questa mattina la morte di una studentessa di 15 anni lungo la strada statale 239, nel centro abitato di Giustino, in Val Rendena, provincia di Trento.

Il sinistro si è consumato intorno alle 7.15, in pieno orario scolastico, quando la ragazza si trovava probabilmente in attesa dell'autobus presso la fermata situata nel cuore del paese. Per cause ancora in fase di accertamento, un autoarticolato ha travolto la quindicenne, provocandole lesioni che si sono rivelate fatali.

L'allarme è scattato immediatamente: dalla centrale operativa di Trento è stato attivato l'elisoccorso, mentre sul luogo della tragedia sono confluiti rapidamente i mezzi di soccorso del 118 con due ambulanze, una squadra dei vigili del fuoco volontari e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Leggi anche La pattinatrice italiana Julia Marie Gaiser travolta e uccisa da un camion a Salisburgo: aveva 23 anni

Ogni tentativo di rianimare la giovane si è rivelato vano: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto con il pesante mezzo di trasporto. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli inquirenti stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente per stabilire eventuali responsabilità. La strada statale 239 ha subito inevitabili rallentamenti al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici necessari alle indagini.