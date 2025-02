video suggerito

Incidente a Serra Riccò, con l'auto travolge e uccide una donna che conosceva: 22enne si suicida subito dopo Tragedia ieri a Serra Riccò (Genova): un ragazzo di 22 anni si è tolto la vita con un taglierino subito dopo aver travolto e ucciso con la sua auto una donna, Barbara Wojcik, che viaggiava a bordo di uno scooter e che lui conosceva. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Doppia tragedia ieri in provincia di Genova. Un ragazzo di 22 anni si è tolto la vita con un taglierino subito dopo aver travolto e ucciso con la sua auto una donna, Barbara Wojcik, che viaggiava a bordo di uno scooter e che lui conosceva.

Stando a quanto ricostruito finora, il 22enne era alla guida della macchina che si è scontrata contro uno scooter lungo la strada statale 2 a Serra Riccò. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di ieri precisamente in frazione Molinetti, sulla strada che collega le località di Sant'Olcese, Busalletta e Casella.

Secondo i primi rilievi il giovane avrebbe perso il controllo della macchina per cause ancora in via di accertamento invadendo la corsia opposta sulla quale viaggiava la donna, Barbara Wojcik, 35 anni che lui conosceva. La centaura sarebbe morta sul colpo. Il ragazzo, sceso dalla macchina illeso, si sarebbe reso conto di quanto accaduto e avrebbe preso un cutter dalla macchina togliendosi la vita. Su quanto successo indagano i carabinieri della compagnia di Genova Sampierdarena coordinati dal capitano Carlo Alberto Sganzerla. Sul caso è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Genova. La pm titolare è Maria Gabriella Marino. È stata disposta l’autopsia, sicuramente sul cadavere del ragazzo.

Entrambe le vittime erano residenti a Sant'Olcese. "Appresa la tragica notizia dell’incidente stradale appena avvenuto, tutta l’amministrazione desidera esprimere la propria vicinanza alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi", è il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell'amministrazione cittadina. In particolare, Barbara Wojcik, mamma di un ragazzo adolescente, era molto conosciuta perché anima del circolo di Vicomorasso, frequentato anche dal 22enne.