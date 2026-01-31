Incidente a Modena, scontro frontale tra auto: morto bimbo di 5 anni e 3 feriti. Grave il papà

Incidente oggi a San Possidonio, in provincia di Modena: a seguito dello scontro tra due auto all’incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari, un bambino di 5 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui il papà di 48 anni.

Immagine di repertorio.

Un terribile incidente stradale si è verificato oggi a San Possidonio, in provincia di Modena. A seguito dello scontro tra due auto, verificatosi intorno alle 17 all’incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari, un bambino di 5 anni di origine cinese è morto e altre tre persone sono rimaste ferite. Tra di loro, anche il papà della giovanissima vittima, di 48 anni. È stato trasferito in ospedale a Baggiovara in condizioni critiche e al momento risulta ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con prognosi riservata.

Stando a quanto ricostruito finora l'auto su cui viaggiavano padre e figlio, una Volkswagen Tiguan, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Bmw, all'interno della quale viaggiavano due cittadini moldavi sui 40 anni, entrambi trasferite a Boggiovara, feriti ma in maniera lieve. Entrambe le vetture sono finite nel fosso a lato della carreggiata a seguito dell'impatto violento. Ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto per il bimbo non c'era già più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni eseguite dalla Polizia Locale, lo scontro frontale sarebbe avvenuto ad elevata velocità. A quanto pare, la Tiguan stava effettuando una svolta quando è stata centrata in pieno dalla Bmw. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Sotto choc tutta la comunità locale. La sindaca Veronica Morselli ha dichiarato, come riporta Il Resto del Carlino: "Siamo profondamente scossi per il gravissimo incidente avvenuto oggi a San Possidonio, che ha causato la perdita di un bambino. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale esprimo il più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia colpita da questo dolore immenso. Il nostro pensiero va anche alle persone rimaste ferite, con l’augurio di una pronta guarigione. La comunità di San Possidonio si stringe in silenzio e con rispetto attorno ai familiari in questo momento così drammatico".