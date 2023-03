Incendio su una nave diretta alle Eolie: paura per i 5 passeggeri a bordo, nessun ferito L’incendio è divampato nella sala macchine ed è stato prontamente domato dai membri dell’equipaggio. La situazione è sotto controllo.

A cura di Davide Falcioni

Un incendio è divampato a bordo del traghetto Filippo Lippi della Siremar, in navigazione nelle Eolie verso Filicudi. Il rogo si è sviluppato in sala macchine poco dopo la partenza dal porto di Rinella e per domarlo è intervenuto il personale di bordo, che è riuscito a circoscrivere le fiamme limitando i danni. Nessuna conseguenza per i 5 passeggeri a bordo.

Dell'incidente è stato informata la guardia costiera; il tenente di vascello dell'Ufficio circondariale marittimo di Lipari Mario De Bellis ha inviato le motovedette della Capitaneria di Porto per mettere in sicurezza i 5 passeggeri. Dirottata in zona anche la nave ex Ngi.

La nave era salpata questa mattina per le Eolie, aveva raggiunto Salina ed era diretta a Filicudi e Alicudi. Da Milazzo sono partiti due rimorchiatori e dalla Siremar assicurano che la situazione è sotto controllo. Scattate le indagini della guardia costiera per accertare le cause.

La Filippo Lippi è una nave passeggeri costruita nel 1990 che naviga attualmente sotto bandiera italiana: ha una lunghezza di 71 meri, una larghezza di 14. Questa mattina trasportava – oltre all'equipaggio – cinque passeggeri, un camion e un'autovettura. Non appena è scattato l'allarme i marittimi si sono attivati per lo spegnimento delle fiamme nella sala macchine e anche a prora.