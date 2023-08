Video di

Incendio in Costa Smeralda, fiamme vicino a hotel e ville di lusso: in fumo oltre 2 ettari di terreno Un vasto incendio è divampato la scorsa notte in Sardegna, nella zona della Costa Smeralda. Le fiamme che sono arrivate vicinissime a hotel e ville di lusso, in fumo due ettari e mezzo di macchia mediterranea.

A cura di Ida Artiaco

Dopo la Sicilia, brucia anche la Sardegna: questa notte intorno alle 02:30 un incendio è divampato in Costa Smeralda con le fiamme che sono arrivate vicinissime a hotel e ville di lusso. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per portare sotto controllo la situazione.

Il rogo ha interessato la macchia mediterranea che circonda l'area di parcheggio delle spiagge del Pevero a Porto Cervo e che è famosa in tutto il mondo. In fumo sono andati 2 ettari e mezzo di terreno. Le fiamme sono state alimentate dal vento di maestrale, ma il fuoco è stato spento prima che potesse raggiungere le case e gli alberghi di lusso che ci sono in zona e che in questo periodo sono presi d'assalto dai turisti.

Questa mattina si sono svolte le operazioni di bonifica dell'area, alle quali hanno preso parte anche due squadre della protezione civile di Arzachena e San Pantaleo. Sul posto si è recato anche il sindaco Roberto Ragnedda. L'amministrazione comunale di Arzachena ha anche reso noto tramite il proprio profilo Facebook che "la Protezione Civile Regionale ha pubblicato un bollettino di previsione di pericolo incendio a rischio alto (codice arancione) per martedì 1 agosto".

Lo scorso fine settimana solo sull'Isola si sono contati ben 17 incendi. Il forte vento di maestrale che sta spazzando l'Isola e le alte temperature dei giorni scorsi stanno creando alcuni problemi e i mezzi aerei della flotta regionale sono stati affiancati anche da Canadair. Fiamme si sono registrate a Ogliastra, a Girasole, nel Sulcis a Siliqua e Giba , oltre che a San Nicolò d'Arcidano, nell'Oristanese.

Roghi anche a Cagliari e nell'hinterland. Un incendio si è sviluppato lungo viale Monastir all'altezza della Motorizzazione e il fumo ha creato qualche problema di visibilità per gli automobilisti in transito sulla 554.