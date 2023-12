Incendio improvviso avvolge la stanza, neonata di 7 mesi con ustioni sul 25% del corpo a Bari L’incendio in una casa a Ruvo di Puglia, nel Barese, ha causato il ferimento grave di una mamma e della propria figlioletta. La piccola ricoverate nel Centro grandi Ustionati di Bari con ustioni sul 25% del corpo.

A cura di Antonio Palma

Il rogo nell'appartamento di Ruvo di Puglia

Un improvviso incendio in casa a Ruvo di Puglia, nel Barese, ha causato il ferimento grave di una mamma e della propria figlioletta, una neonata di appena 7 mesi, ora ricoverate con gravi ustioni. Il drammatico rogo è divampato nel tardo pomeriggio di domenica in un appartamento al quinto piano di un palazzo di via Duca della vittoria, nei pressi della Stazione ferroviaria e non lontano dal centro della cittadina della città metropolitana di Bari.

Come di vede dalle immagini registrare dai passati e diffuse da Ruvesi.it, l’improvviso incendio è andato ben presto fuori controllo con fiamme altissime che sono uscite da finestra e balconi dell’appartamento all'ultimo piano del palazzo in cui vivono mamma e figlia, ben visibili dalla strada. Immediato l’intervento sul posto di diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato che hanno soccorso mamma e bimba e spento le fiamme che hanno devastato parte della casa.

Donna e neonata sono state subito prese in carico dal personale del 118 e trasportate d’urgenza al Policlinico di Bari, dove sono ora ricoverate nel Centro grandi Ustionati. La situazione più grave è quella della bimba di 7 mesi che avrebbe riportato ustioni sul 25% del corpo ed è ora ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale del capoluogo pugliese. Per la bimba disposto anche un intervento chirurgico.

Indagini sono in corso ora per capire l’origine del rogo. Sul luogo dell’accaduto infatti anche la polizia locale e i carabinieri a cui spetta il compito di ricostruire quanto accaduto insieme ai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, ma ancora da verificare, il devastante incendio si sarebbe originato da un cortocircuito di una pesa elettrica in camera da letto. Nella stanza vi era proprio la bimba che è rimasta colpita dalle fiamme prima che la madre riuscisse a sottrarla all’incendio e a portarla via, ferendosi a sua volta.