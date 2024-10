Incendio ed enorme nube nera sulla periferia di Taranto: brucia un capannone Dalle 7 di questa mattina una densa nube nera ha coperto il cielo di Taranto: sta bruciando un grande capannone di merci importate dalla Cina. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

La città di Taranto si è svegliata questa mattina con un grosso incendio che sta creando apprensione nei cittadini. Una enorme nube nera si è sviluppata intorno alle 7 del mattino di sabato alla periferia della città ed è visibile a chilometri di distanza, come si vede chiaramente anche nei video e nelle foto che stanno circolando sui social.

Secondo le prime informazioni, l'incendio riguarderebbe grossi carichi di materiali importati dalla Cina in vista delle festività natalizie e stoccati da ditta di import in un capannone nei pressi dell'area portuale, in zona Bellavista.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed è stata allertata anche l'Arpa, l'Agenzia della Regione Puglia, che è uscita con i propri mezzi e il personale per un sopralluogo necessario a controllare eventuali conseguenze di inquinamento e di immissione nell'aria di sostanze nocive. Presenti anche le forze dell’ordine.

Stando alle prime informazioni, non vi sarebbero persone coinvolte. In corso le indagini e le operazioni di spegnimento.