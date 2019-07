in foto: Foto: Lello Cau/Facebook

Un grosso incendio è divampato alle prime ore del mattino nella zona industriale di Porto Torres, in Sardegna. Le fiamme hanno dato vita a una alta nube tossica, le cui dimensioni preoccupano la popolazione della zona. In particolare, il rogo sarebbe divampato all’interno dei magazzini di stoccaggio della E.Ambiente e dell’Inversol. Le fiamme riguardano dei rifiuti, tra cui anche rifiuti speciali: l’E.Ambiente si occupa del trattamento di questi rifiuti. L’incendio sarebbe divampato poco prima delle sei di questa mattina, sabato 27 luglio.

Sono intervenute sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, per provare a sedare le fiamme e spegnere l’incendio che ha provocato la nube nera che si sta diffondendo nella zona. Sul posto ci sono anche polizia, carabinieri e militari del Noe, oltre ai mezzi di soccorso arrivati per valutare eventuali situazioni critiche per le persone intorno all’area in cui è divampato l’incendio. Per evitare ulteriori danni è intervenuto sul posto anche il consorzio industriale, con due pale meccaniche: il loro compito è quello di provare ad arginare la fuoriuscita dell’acqua mista a solventi, dei liquidi che potrebbero provocare anche problemi relativi all’inquinamento ambientale. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni o conseguenze dirette per le persone.

La nube causate dal rogo viene sospinta dal vento e si dirige verso una zona del centro abitato, preoccupando i cittadini che abitano in quell’area. Il timore è quello di un ingente danno ambientale. Il sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, si è rivolto con un post su Facebook agli abitanti della città: “Un incendio sta interessando un capannone della zona industriale. Ai cittadini chiedo di non preoccuparsi, ma di tenere per adesso due semplici precauzioni: 1) Evitate di andare o transitare nella zona industriale. 2) Cercate di tenere chiuse le finestre di casa in modo da evitare di far entrare il fumo”.