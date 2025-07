Incendio a Orosei, brucia ancora la Sardegna: evacuate case e un residence a Sos Alinos

Nessuna tregua per la Sardegna che, dopo l’incendio di ieri dopo l’incendio a punta molentis, oggi fa i conti con un nuovo maxi rogo a Sos Alinos, nel comune di Orosei. Fiamme e fumo hanno messo in pericolo abitazioni e strutture ricettive della zona: evacuate persone e il residence “Gli Ontani”.

Ancora incendi in Sardegna dove fiamme e fumo hanno invaso oggi la zona di Sos Alinos, a Orosei, nel Nuorese, costringendo le autorità ad evacuare case, persone e residence della zona. Il rogo oggi, lunedì 28 luglio, nelle campagne tra Orosei e Onifai dove le fiamme si stanno estendo rapidamente a causa del vento maestrale. Sul posto vigili del fuoco, Canadair ed elicotteri. Il maxi incendio a poche ore dal rogo che ieri ha raggiunto la spiaggia di Punta Molentis a Villasimius, nel Cagliaritano, tagliando ogni via di fuga e bruciando diverse auto nel parcheggio, costringendo bagnanti e turisti a scappare via mare.

Il nuovo incendio è divampato nella mattinata di oggi, lunedì 28 luglio nelle campagne tra Orosei e Onifai e ben presto si è esteso fino alla spiaggia di Sos Alinos, frazione del comune di Orosei, andando fuori controllo. Alimentate dal forte vento di maestrale, le fiamme hanno messo in pericolo abitazioni e strutture ricettive della zona che sono state immediatamente evacuate dalle autorità. Il fumo ha raggiunto anche la spiaggia di Cala Liberotto che era affollata di bagnanti. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione è critica e attentamente monitorata: in pericolo anche le zone agricole.

Per l'incendio chiusa al traffico anche un tratto della strada statale 125 "Orientale Sarda", in entrambe le direzioni. Lo fa sapere l'Anas che ha precisato che sono state predisposte deviazioni. "Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione dell'evento in piena sicurezza e per procedere alla riapertura della strada nel più breve tempo possibile", spiega l'Anas.

Sul posto massiccia la presenza di mezzi antincendio e uomini che stanno cercando di contenere le fiamme sia da terra che attraverso aerei ed elicotteri. I Vigili del fuoco stanno operando sul posto a presidio delle abitazioni, anche con l'elicottero Drago 143 del Reparto Volo Sardegna mentre dall’altro operano due Canadair nazionali e due elicotteri della flotta regionale. Sul posto anche il Corpo forestale, gli uomini dell'agenzia Forestas, barracelli e protezione civile. È stato inoltre attivato il centro operativo comunale (coc), presso il comune di Orosei,

Intanto a Villasimius si fa la conta dei danni dopo lo scampato pericolo per l’incendio di ieri. “Per la mano di un pazzo, si è rischiata la strage” ha dichiarato il sindaco Luca Dessì, aggiungendo: “E come se mi avessero portato via il cuore. Quello che provo non si può spiegare”. “Nel giro di due ore nulla è come prima. Questo era il nostro gioiello. Abbiamo provato a proteggerlo con il contingentamento degli ingressi ma davanti a criminali scellerati non si può fare altro” ha dichiarato all’Unione Sarda il presidente del Consorzio turistico di Villasimius, ribadendo: “Il responsabile è un assassino, non solo perché potevano morire delle persone, ma per gli animali che sono morti”.