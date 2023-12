Incendia due auto della ex compagna e poi le invia un audio con il ticchettio dell’orologio: arrestato Alla vigilia di Natale è finito l’incubo per la donna di Lecce perseguitata da un 53enne. I comportamenti dell’uomo avevano gravemente compromesso la vita quotidiana della vittima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Perseguitava la ex compagna con continui messaggi e telefonate, fino a quando sarebbe arrivato anche a incendiare ben due auto della donna. Arriva dalla Puglia una storia inquietante di stalking, che ha portato a un arresto la vigilia di Natale.

La questura di Lecce ha arrestato un uomo di cinquantatré anni, già noto alle forze dell'ordine, e così messo fine ai tormenti subiti da una giovane donna da parte del suo ex compagno. Il cinquantatreenne è stato accusato di atti persecutori che hanno gravemente compromesso la vita quotidiana della donna.

Le sue condotte vessatorie includevano, appunto, continue telefonate e continui messaggi, ma la situazione è diventata se possibile ancora più preoccupante quando, in soli due settimane, la vittima ha subito l'incendio di ben due autovetture. Auto incendiate presumibilmente da complici dell'uomo.

E non solo: nonostante un provvedimento di ammonimento fosse stato emesso nei confronti dell'uomo, a ridosso delle ultime feste di Natale la donna ha ricevuto dall'ex un messaggio contenente un audio inquietante. Si sentiva il ticchettio di un orologio. Verosimilmente una minaccia nei suoi confronti, neanche troppo velata.

Dinanzi a questi ultimi eventi la donna ha deciso di rivolgersi nuovamente alla polizia, che, dopo attente indagini, è riuscita a rintracciare e arrestare l'uomo responsabile di questi atti di persecuzione. La polizia ha trovato l'uomo ancora in possesso del cellulare usato per inviare l’sms. L'arresto è stato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari.