In un giorno decollati 262mila voli, è record: mai così tanti nella storia nonostante il caro prezzi Giovedì 20 luglio è stato il giorno in cui sono partiti 262.104 voli in tutto il mondo. Si tratta di un vero e proprio record, come riporta FlightRadar24: non si erano mai registrati così tanti decolli in 24 ore. E le partenze dovrebbero aumentare nonostante il caro prezzi.

Giovedì 20 luglio 2023 è una giornata che passerà alla storia: in tutto il mondo, infatti, sono partiti 262.104 voli registrati di cui 139.237 commerciali, escludendo così quelli militari, governativi e sanitari. Si tratta di un vero e proprio record, stando a quanto riportato da FlightRadar24: non si erano mai avuti così tanti decolli nella storia.

Sempre secondo la principale piattaforma di tracciamento ad alta quota, è stato così superato il primato precedente del 26 maggio 2023, quando erano partiti 254.666 voli, che a sua volta aveva battuto quello del 25 luglio 2019 (230.409). Ma ci si aspetta che anche il record di giovedì venga presto superato, visto che ci si avvicina al periodo caldissimo delle partenze estive, anche per effetto della voglia di tornare a viaggiare dopo le restrizioni anti Covid.

Per quanto riguarda l’Italia al momento il giorno più trafficato è stato il 30 giugno con 4.697 voli, secondo il monitoraggio di Eurocontrol. Il 20 luglio i movimenti registrati — tra arrivi e partenze, esclusi i sorvoli — sono stati 4.441, di cui la maggior da. e per la Francia e la Germania, oltre ai collegamenti nazionali.

E ciò nonostante il caro prezzi dei biglietti, che ha raggiunto "picchi inaccettabili", come li ha definiti il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, affermando che "è possibile anche un intervento legislativo, ma il governo lavorerà "molto sul concetto della continuità territoriale, sia in seda europea sia in sede nazionale".

Le tariffe degli aerei, ha continuato il Ministro, "aumentano laddove il cittadino non ha altra scelta, come in Sicilia e Sardegna, con picchi del 70%. Con Matteo Salvini siamo d'accordo che interverremo a breve".