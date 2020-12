I carabinieri di Foggia hanno fermato Gabriele, l'uomo al centro della vicenda di Valentina Ferrari, la ragazza ricoverata in ospedale a Livorno per percosse e poi accolta in una struttura protetta. L'uomo è stato arrestato grazie alla denuncia di Valentina, che ha avuto il coraggio di rivelare che a picchiarla era stato proprio il compagno. L'uomo è stato fermato in Puglia, dove è arrivato nonostante le limitazioni imposte dalla mappatura in zone delle regioni, per il coronavirus

La vicenda di Valentina, ampiamente trattata da Chi l'ha visto, inizia come una storia di scomparsa. È Simone, fratello della 36enne, a lanciare l'allarme dopo che la sorella gli aveva mandato dei messaggi inquietanti. "Vieni a prendermi, ma mi raccomando: non chiamare Gabriele", gli aveva raccomandato in una chat dopo le dimissioni dall'ospedale di Livorno, dove era finita dopo un violento pestaggio. All'uscita dal reparto, tuttavia, Valentina non c'era. Da quel momento, non ricevendo sue notizie, Simone si era preoccupato e aveva dato il via a un tam tam social per le ricerche, coinvolgendo anche la redazione del programma condotto da Federica Sciarelli, che aveva raggiunto Simone e Gabriele per ricostruire i fatti.

Ne era emerso il contesto di una relazione costellata da episodi di violenza e gelosia. Poi, alcuni giorni dopo il servizio televisivo, la Procura aveva reso noto che Valentina, in realtà, non era una donna scomparsa, ma era sotto protezione delle forze dell'ordine per i rischi conseguenti alla sua denuncia. Non restava, dunque, che rintracciare il compagno da lei denunciato, Gabriele, finalmente arrestato dopo la sua breve ‘fuga' fuori regione.