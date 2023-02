In Italia scompaiono 67 persone al giorno: meno della metà vengono ritrovate In Italia nel 2022 sono scomparse 24.369 persone e di queste meno della metà sono state ritrovate. Più dell’80% si è allontanato volontariamente. Sono i dati emersi dalla relazione annuale del Commissario di governo per le persone scomparse.

A cura di Chiara Ammendola

In Italia scompaiono circa 67 persone al giorno, più dell'80% di queste si allontana volontariamente da casa, ma meno delle metà degli scomparsi vengono ritrovati. Sono dati allarmanti quelli che emergono dalla relazione annuale del Commissario di governo per le persone scomparse e che mostrano un aumento dei numeri nel 2022 rispetto all'anno precedente.

“Minori, adulti e anziani – ha spiegato il Commissario Antonino Bella durante la presentazione della relazione al Viminale – che fanno perdere loro tracce ponendo i familiari in una situazione di grande angoscia, tra speranze e dolore”. Nel 2022 sono state presentate 24.369 denunce di scomparsa in Italia, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto al 2021, di questi 47 sono minori di cui 36 stranieri e 11 italiani. Gran parte sono persone che si allontano volontariamente e una piccola percentuale riguarda possibili vittime di reato o bambini sottratti da uno dei genitori.

Dei 24mila scomparsi lo scorso anno, 12.170 sono stati ritrovati, 175 sono morti. Per quanto riguarda i minori, sono invece 4.128 i ragazzi italiani di cui è stata denunciata la scomparsa, e mille risultano ancora da ritrovare. Stando alle motivazioni raccolte dalle forze dell'ordine al momento della denuncia, nell'82% dei casi gli allontanamenti sono volontari, lo 0,22% riguarda vittime di reato, lo 0,27 la sottrazione da parte del coniuge o di un altro parente.

In merito agli stranieri in Italia invece, tra gli scomparsi ci sono anche 70 ragazzi ucraini, un numero più che triplicato rispetto al 2021. Il totale delle denunce sale con l'aumento dei flussi migratori: quasi i due terzi riguardano cittadini stranieri – 15.152 in totale (un numero aumentato del 32,35% in più rispetto all'anno prima) – e in particolare minori, 13.002 quelli di cui è stata denunciata la scomparsa lo scorso anno, quasi 36 al giorno.

Per approfondire cosa spinga le persone ad allontanarsi da casa e approfondire gli aspetti giuridici è stato anche firmato un protocollo con la Sapienza e la Fondazione Santa Lucia, specializzata nella cura e la ricerca sulle malattie del sistema nervoso.