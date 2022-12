In auto in 7 scappavano dai carabinieri: chi sono le giovani vittime dell’incidente di Cantalupo Viaggiano in auto in 7 e stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia. La comitiva ha cercato di superare una pattuglia dei carabinieri, schiantandosi così contro un passaggio a livello nei pressi di Cantalupo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Da sinistra: Lorenzo Vancheri, Denise Maspi e Lorenzo Pantuosco

Viaggiavano in 7 su una sola auto intorno alle 4 di ieri notte lungo la provinciale 244. All'altezza tra Cantalupo e Cabanette, la Peugeot è stata intercettata dai carabinieri che hanno intimato al conducente di accostare. Per cercare di sfuggire alla pattuglia, l'auto si è invece allontanata a tutta velocità, schiantandosi contro un passaggio a livello. Nel tragico incidente sono morti Lorenzo Pantuosco, 23 anni, Lorenzo Vancheri, 21 anni e Denise Maspi, di 15 anni. Gli altri 4 ragazzi a bordo sono rimasti feriti e due di loro sono attualmente in gravi condizioni.

Il conducente 22enne è ora ricoverato e resta piantonato dalle forze dell'ordine con l'accusa di omicidio stradale plurimo. Le ultime ore prima dell'incidente sono ancora da ricostruire: probabilmente la comitiva stava rientrando a casa dopo il sabato sera trascorso fuori. A bordo della vettura vi erano almeno tre minorenni: Denise, morta sul colpo, Giorgia (16 anni) e un'altra 17enne. Il guidatore ha cercato di seminare l'auto delle forze dell'ordine nel tentativo di evitare una sanzione, ma l'eccesso di velocità e l'asfalto bagnato gli hanno fatto perdere il controllo della macchina.

Chi sono le vittime dell'incidente

Lorenzo Pantuosco, Lorenzo Vanchieri e Denise Maspi erano giovanissimi: i ragazzi avevano 23, 21 e 15 anni e vivevano nell'alessandrino. Pantuosco gestiva con i genitori una rinomata pasticceria, "La Dolce Vito", a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria. In città era molto conosciuto anche per la sua attività nel mondo del calcio: due anni fa era entrato in Seconda Categoria come presidente della squadra "Pizzerie Riunite – La Dolce Vito".

I tre ragazzi erano soliti trascorrere il weekend insieme alla comitiva che ieri notte viaggiava con loro sulla Peugeot omologata. La macchina ha prima colpito un passaggio a livello e poi ha fermato la sua folle corsa in un giardino di un'abitazione privata. L'impatto è stato violentissimo e alcuni pezzi del veicolo sono finiti sul tetto della villetta poco lontana.