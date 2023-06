In arrivo la Luna Piena in Sagittario il 4 giugno 2023: nessuno tratterrà le parole Domenica 4 giugno 2023 ci sarà la Luna piena tra Gemelli e Sagittario intorno alle 5:45 con anche una congiunzione tra Mercurio e Urano. Questo significa che la comunicazione dei bisogni, sia per i singoli che per i gruppi sociali, sarà incontenibile.

Domenica 4 giugno 2023 ci sarà la Luna piena in Sagittario intorno alle 5:45 della mattina: sarà difficile trattenere parole, pensieri e anche movimenti scomposti. I segni zodiacali più coinvolti da questo plenilunio saranno i segni mobili ovvero Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Come sempre, nella fase di Luna piena Sole e Luna, i due luminari, si fronteggiano esattamente all'opposto (una distanza di 180 gradi) nel cerchio dello Zodiaco. Quindi, mentre il Sole si trova a 14 gradi del segno dei Gemelli, la Luna si trova a 14 gradi del segno opposto del Sagittario.

Questo asse Gemelli-Sagittario indica simbolicamente il dialogo: l'espressione dell'io dell'adolescente (Gemelli) vs il dialogo di gruppo e civico (Sagittario), da insegnante. Quando questo asse è sollecitato la comunicazione come legame tra il singolo e il gruppo è forte, esplosiva direi.

Il plenilunio di giugno era conosciuto anche dai nativi americani con il nome di Luna Piena delle Fragole: un periodo nel quale le fragole erano mature e pronte ma che simboleggiava anche abbondanza e l'inizio del periodo più florido per la natura.

Il significato della Luna Piena in Sagittario domenica 4 giugno 2023

Questa Luna piena in Sagittario del 2023 vedrà l'aspetto dell'esplosione dialettica anche amplificato dal fatto che Mercurio sarà congiunto a Urano. Mercurio è il pianeta del pensiero e del dialogo (importantissimo per i Gemelli) mentre Urano è il pianeta dell'esplosione, del taglio, del fuoriuscire dinamitico e dell'espressione diretta.

Questa combinazione indica genialità, intuito, visione immediata ma anche espressione incontrollata. La fase di Luna piena è tipica di un momento nel quale smettiamo di trattenerci e per questo le due combinazioni sono esplosive.

Gli effetti della Luna Piena in Sagittario su tutti i segni zodiacali

Ad essere più coinvolti in questa Luna piena in Sagittario saranno appunto i 4 segni zodiacali mobili ovvero Gemelli e Sagittario che ospitano i luminari, ma anche Pesci e Vergine che si trovano in quadratura. Saranno loro a trattenere, anche meno di tutti gli altri, pensieri, parole, idee e opinioni. La diplomazia non sarà la loro prima dote ma, in compenso, arriveranno alla settimana successiva senza nemmeno più un sassolino nella scarpa né alcun peso sullo stomaco.

Ariete

Ami tutti e con questa Luna piena non ci sarà nemmeno una dichiarazione d'amore, di stima o di amicizia che resterà inesplicata. Vuoi proprio mettere gli striscioni!

Toro

Con questa fase lunare senti che le cose sotto ai tuoi piedi traballano. Poco male, sei pronto a rimetterle in discussione.

Gemelli

E' il momento giusto per dire tutto quello che pensi. Non che di solito tu ti trattenga.

Cancro

La Luna piena ti rende solo più ansioso di ottenere i tuoi risultati. Così ambizioso non ti si vedeva da tempo.

Leone

Senti di avere dei super poteri e questa Luna piena non farà che amplificarli. Incontenibile e carismatico.

Vergine

Hai tanta voglia di fare pensieri profondi e sviscerare verità. Ecco, è l'occasione (astrologica) giusta.

Bilancia

C'è la Luna piena ma anche la Venere che finalmente torna a favore. Direi che puoi festeggiare.

Scorpione

Con questa tensione nekll'aria ti consiglio di dormire tutto il giorno, per sicurezza.

Sagittario

Cerca per queste giornate di non farti ingabbiare in situazioni che richiedano la tua pienissima attenzione e anche la tua fermissima presenza. Con le gambe sotto ad un tavolo o alla scrivania ci resisti al massimo dieci miniuti.

Capricorno

Per te la choarezza è sempre il punto di partenza di ogni relazione. Direi che questa Luna piena dopo tante settimane di Venere a sfavore sarà risolutiva. Butti nell'umido chi proprio mnon ti va più giù.

Acquario

Non sarà facile reggere tutto questo nervosismo: facciamo che sorridi e fingi di non sentire quello che dicono attorno a te.

Pesci

Le emozioni sono così tante ma tu strabnamente hai voglia di comprenderle e di rimetterle in ordine. Nessuno ti fermerà.