Improvviso incendio alla festa di 18 anni, crolla il tetto del locale: 50 evacuati a Vercelli A prendere fuoco è stato il tetto della Tenuta Castelletto, azienda che si trova nella zona di Caresana e dove in quel momento si teneva una festa per un diciottesimo compleanno con una cinquantina dei partecipati costretti ad evacuare.

A cura di Antonio Palma

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme sul tetto del locale a Vercelli

Una festa per un diciottesimo compleanno si è trasformata in un incubo nelle scorse ore nel Vercellese. Un improvviso incendio ha avvolto il locale dove era stato organizzato il party di compleanno, distruggendo tutto e causando anche il crollo del tetto della struttura nel comune di Caresana costringendo tutti a una repentina fuga all’esterno. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, sabato 14 dicembre, nella Tenuta Castelletto dove fortunatamente non si registrano persone ferite.

L’allarme è partito nella serata di sabato, intorno alle 21, mentre i festeggiamenti erano in pieno svolgimento nella struttura, un vecchio casale ristrutturato che è un'apprezzata e nota location per eventi e ricevimenti che si trova lungo la provinciale quattro del Vercellese. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, ancora da accertare, le fiamme si sarebbero sviluppate dalla canna fumaria.

L’allerta è stata immediata e questo ha permesso di salvare tutti e che nessuno rimanesse ferito dalle fiamme e dal crollo o intossicato dal fumo che si è sprigionato nell’incendio. Alle prime avvisaglie di fiamme, infatti, tutti i partecipanti alla festa, circa una cinquantina di persone, sono stati fatti uscire fuori e sono stati allertati i vigli del fuoco con una chiamata di emergenza.

L’evacuazione è stata una decisione provvidenziale perché, prima dell’arrivo dei pompieri, le fiamme hanno avvolto rapidamente tutto il tetto facendolo crollare in breve tempo. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli con varie squadre, coadiuvati anche dai colleghi del distaccamento di Casale Monferrato (Alessandria) e dai Volontari di Santhià. Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono rivelate molto impegnative e hanno richiesto anche l'uso di un'autoscala. Il lavoro dei pompieri è durato a lungo, si è prolungato per tutta la notte ed è proseguito fino alla mattinata di oggi, domenica 15 dicembre.