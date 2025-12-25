Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno: scritte “Free Gaza” anche in piazza Corrubbio
Imbrattamenti notturni nel centro storico di Verona alla vigilia di Natale. Nella giornata del 24 dicembre sono stati segnalati tre episodi distinti che hanno interessato altrettanti luoghi simbolo della città: la basilica di San Zeno, il monumento al Bersagliere in piazza Corrubbio e le mura di Castelvecchio.
All’ingresso della basilica di San Zeno ignoti hanno imbrattato con vernice verde i due leoni stilofori che sorreggono il protiro. A breve distanza, sul basamento del monumento al Bersagliere in piazza Corrubbio, è stata rinvenuta la scritta “Free Gaza”, anch’essa realizzata con vernice spray verde. Un terzo intervento è stato segnalato nel primo pomeriggio a Castelvecchio, dove su una parete è comparsa una scritta di colore blu accompagnata dalla A cerchiata, simbolo dell’anarchia.
Non è ancora stato chiarito se gli atti vandalici siano stati compiuti nello stesso momento né se vi sia un collegamento diretto tra i diversi episodi. La vicinanza dei luoghi e l’uso ricorrente della vernice spray rappresentano al momento gli unici elementi comuni. La Polizia ha effettuato i sopralluoghi e avviato gli accertamenti, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.
Solo in una fase successiva dell’attività investigativa gli inquirenti hanno iniziato a valutare una possibile riconducibilità delle scritte all’area delle rivendicazioni pro Palestina, in particolare per la presenza dello slogan “Free Gaza” e per alcuni riferimenti simbolici contenuti nei messaggi tracciati sui muri. Si tratta, al momento, di un’ipotesi al vaglio e non di una ricostruzione definitiva.
Sugli episodi è intervenuto il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, che ha espresso una dura condanna: “È vergognoso quanto accaduto a Verona dove sedicenti attivisti ProPal/Free Gaza hanno profanato e imbrattato Castelvecchio e la basilica di San Zeno. Si tratta di un gesto ancora più odioso perché pianificato e posto in essere a Natale. Ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano a identificare al più presto i responsabili di questo atto vandalico ai danni del patrimonio culturale pubblico e che la magistratura li condanni a risarcire personalmente tutti i danni, fino all’ultimo euro”.