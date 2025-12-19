Attualità
Il video di Cataliotti al ristorante con Sempio: “Pool difensivo al gran completo, c’è stima e amicizia”

Il pool difensivo dell’attuale indagato Andrea Sempio si è riunito in una cena dopo l’udienza di ieri 18 dicembre che ha messo fine all’incidente probatorio su Garlasco. L’attuale indagato si è definito “la causa di tutto”.
A cura di Giorgia Venturini
Dopo l'udienza di ieri 18 dicembre, che ha messo fine all'incidente probatorio su Garlasco, il pool difensivo dell'attuale indagato Andrea Sempio si è riunito in una cena. Un video della cena è stato pubblicato poi sulla pagina social dall'avvocato Liborio Cataliotti: insieme a lui al tavolo si vede l'altra legale Angela Taccia, i due consulenti Armando Palmegiani e Marina Baldi e anche Andrea Sempio. L'indagato scherza con la sua difesa definendosi la "causa di tutto".

Sempio non era presente nell'udienza di ieri in Tribunale a Pavia, mentre a gran sorpresa è arrivato Alberto Stasi ovvero l'unico condannato in via definita per l'omicidio. L'avvocato dell'indagato, il legale Liborio Cataliotti, ha precisato che "Andrea non sarebbe stato interrogato, così come non lo è stato Stasi, e non avrebbe avuto diritto di parola, così come non l'ha avuta Stasi. Si è trattato di un'udienza tecnico-scientifica. A me e all'avvocato Angela Taccia è sembrato prezioso che ci fossero i nostri periti. Era inutile invece la presenza del nostro assistito, anche per non esporlo alle telecamere. Siamo molto soddisfatti di come è andato l'incidente probatorio".

I legali invece di Alberto Stasi hanno precisato come il loro assistito ci tenesse a partecipare all'udienza: "Alberto Stasi è venuto perché era una giornata importante: è da 11 anni che parliamo di questo DNA. Alberto ha sempre partecipato a tutte le sue udienze. Ci teneva a esserci nel massimo rispetto dell'autorità giudiziaria che si sta occupando di un altro soggetto con la stessa accusa per cui Alberto Stasi è in carcere da dieci anni. Questo è il motivo della sua presenza, ha un significato per lui importante".

Ora non resta che attendere la chiusura delle indagini su Andrea Sempio: la Procura dovrà decidere se chiedere un rinvio a giudizio o l'archiviazione del caso.

