Il video dell'assalto a un distributore di benzina a Barletta: un rapinatore con un fucile, benzinaio a terra Un distributore di benzina di Barletta verso le 20 di giovedì 23 gennaio è stato preso d'assalto da tre aggressori, uno dei quali ha atteso in auto. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

A cura di Giorgia Venturini

Paura a un distributore di benzina di Barletta verso le 20 di giovedì 23 gennaio. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, due uomini hanno preso d'assolto un benzinaio al lavoro in zona Patalini verso le 20. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza del distributore: dalla immagini si vede un uomo bloccare il lavoratore buttandolo a terra, mentre un altro ha impugnato il fucile mettendogli così paura. Una volta aver sottratto l'incasso i due rapinatori sono fuggiti via in auto con probabilmente qualcuno alla guida pronto ad attenderli.

I carabinieri sono al lavoro per cercare di risalire ai due malvivente, più il terzo alla guida, che hanno rapinato il benzinaio. Tutti avevano il volto coperto e non subito quindi riconducibile dal video: ci vorrà del tempo per identificarli. Dovranno rispondere dell'accusa di rapina: dopo aver colpito il benzinaio e buttato a terra, i due aggressori gli avrebbero frugato nelle tasche fuggendo con un bottino. Di quando non è ancora chiaro ai militari. Fortunatamente dal video si vede che, nonostante l'aggressione e lo spavento, il benzinaio si sia alzato e sembrerebbe che stia bene. Non sono stati richieste le cure mediche sul posto.

Stando a quello che ha riferito il benzinaio ai carabinieri, tutto è avvenuto in pochi meno di un minuto. Poi i tre sono fuggiti via in auto a gran velocità: si cerca ora anche il mezzo utilizzato analizzando anche le altre telecamere di video sorveglianza della zona.