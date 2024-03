Il video del salvataggio della donna che voleva suicidarsi a Taranto: l’intervento di carabinieri e pompieri

Sono diventate virale le immagini del salvataggio di una donna di circa 50 anni a Massafra, in provincia di Torino, da parte dell'intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Carabinieri. I fatti sono avvenuti sabato 23 marzo.

Come si vede nel video diffuso sui social, la signora minacciava di lanciarsi dal sesto piano di un palazzo nella zona del quartiere Belvedere, nel comune pugliese: era seduta sulla ringhiera quando un Vigile del fuoco è intervenuto spingendola nella parte interna del balcone. La donna si è però subito rialzata e ha provato a risalire sull'inferriata aiutandosi con una sedia. È stato a quel punto che dalla porta-finestra vicina è intervenuto un carabiniere che ha definitivamente bloccato la signora.

Sul posto è poi giunto anche il sindaco. Una tragedia sfiorata anche grazie alla persuasione dei parenti della donna, oltre che dal coordinamento di forze dell'ordine e istituzioni. Sulla vicenda è intervenuto Vincenzo Giandomenico, segretario generale provinciale di Taranto del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC):

Le immagini divenute oramai virali e che immortalano una donna in preda alla disperazione intenta a lanciarsi dal sesto piano, salvata da un collega carabiniere e da un vigile del fuoco, ci restituiscono una realtà che è sotto gli occhi di tutti, ma che viene spesso ignorata: i carabinieri non sono psicologi, ma combattono il crimine. Azioni come queste vanno oltre l’ordinario senso del dovere ed è giusto che siano riconosciute per quello che sono davvero: gesti straordinari".