Il video del bus caduto nel Po a Torino, la dinamica dell'incidente: come ha fatto a precipitare Le immagini dell'incidente verificatosi a Torino dove un bus privato è precipitato nel Po dopo aver sfondato il muretto di cinta di Piazza Vittorio Veneto: nel video il momento esatto in cui il mezzo è caduto.

A cura di Ida Artiaco

Un video ha ripreso il momento esatto in cui un bus turistico oggi è caduto nel Po dopo aver sfondato il muretto di cinta di Piazza Vittorio Veneto. Nel filmato in questione si sentono i clacson risuonare nel traffico, essendo anche successo l'incidente in un'ora di punta, alle 17:45, e il mezzo procedere a retromarcia e poi precipitare.

L'unico passeggero dell'autobus era l'autista che è deceduto dopo essere arrivato in ospedale. Ferite in modo lieve tre donne che stavano transitando in zona al momento dell'incidente. "Ho visto il pullman che andava verso il vuoto, è rimasto perpendicolare per qualche secondo. E poi è andato giù, dritto per dritto. Ha fatto un tonfo fortissimo nell’acqua e tutte le persone intorno hanno iniziato a urlare", è stata la testimonianza di un passante che ha assistito alla scena riportata dal quotidiano La Stampa.

"Le indagini sono appena all'inizio, l'unica cosa oggettiva che abbiamo sono i filmati delle telecamere, sia della Questura sia nostre. Dall'esame delle telecamere si vede l'autobus che arriva dal lungo Po Cadorna, svolta a destra in piazza Vittorio e si accosta alla prima esedra. Dopodiché inizia una manovra in retromarcia con una angolazione di 45 gradi, quindi insolita per quello che è normale modo di condurre un mezzo, attraversa tutta l'area di scambio dell'incrocio, urta la balaustra dei Murazzi del Po e si inabissa con la parte posteriore nel fiume adagiandosi poi sul fianco sinistro del mezzo", ha spiegato il comandante della Polizia Locale di Torino, Roberto Mangiardi, ricostruendo quando successo oggi.

Ora sulla vicenda sarà aperta un'inchiesta, al momento gli accertamenti sono affidati alla Polizia locale di Torino e non appena il mezzo sarà recuperato dai vigili del fuoco verrà posto sotto sequestro dopo di che saranno avviati gli accertamenti tecnici a cominciare da quelli che riguardano l'impianto frenante. Successivamente le indagini dovranno stabilire le cause della morte del conducente e dove esattamente si trovava al momento dell'impatto.