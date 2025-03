video suggerito

Bus turistico precipita nel Po da un ponte a Torino: morto l’autista del veicolo Un bus turistico è caduto dal ponte di piazza Vittorio Veneto a Torino. A bordo del mezzo, secondo la prima ricostruzione, vi era l’autista. L’uomo è deceduto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

Il bus turistico caduto nel Po

Un bus turistico è caduto dal ponte di piazza Vittorio Veneto a Torino nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo. Il mezzo si è parzialmente inabissato nel Po. A bordo, secondo le prime informazioni, vi era solo l'autista. Come confermano fonti investigative sul posto a Fanpage.it, l'uomo sarebbe deceduto: non è chiaro se abbia avuto un malore o se sia morto nell'impatto. Sono al lavoro i sommozzatori per controllare che non vi siano altre persone disperse.

Stando alle prime ricostruzioni, il pullman Gran Turismo stava effettuando una retromarcia quando ha infranto le barriere cadendo nel Po.

In aggiornamento