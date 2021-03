L'accordo è arrivato: da luglio l'Italia potrà produrre le sue dosi del vaccino Sputnik V. Tutto pronto per la produzione secondo la Camera di Commercio Italo-Russa, che annuncia la stretta di mano tra Adienne Pharma&Biotech e il fondo governativo russo. "Nelle scorse ore l'amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund, Kirill Dmitriev, ha confermato l'accordo con l'azienda farmaceutica per la produzione dello Sputnik V in Italia, siglando il primo contratto europeo per la produzione locale del vaccino". Il siero dovrebbe essere quindi in produzione dal mese di luglio nella sede Adienne vicino Monza, a Caponago.

Il processo di innovazione dovrebbe aiutare a creare nuovi posti di lavoro e a incrementare le scorte di vaccini anti-Covid nazionali. Entro la fine dell'anno bisognerebbe arrivare ad almeno 10 milioni di dosi secondo la Camera di Commercio Italo-Russa. Per arrivare a questo accordo, gli incontri sono iniziati nel mese di ottobre con lo scopo di identificare dei partner per la produzione sul suolo nazionale. Adienne Pharma&Biotech è specializzata nella produzione di farmaci di nicchia per malattie rare.

La mancata approvazione dell'Ema

Nel frattempo, molte altre regioni italiane fanno un passo avanti per realizzare il farmaco. Resta però il nodo Ema e l'approvazione che ancora non è stata fornita dall'Agenzia europea del farmaco (Ema). Il motivo sarebbe secondo il Cda da ricercare nella mancanza di dati sugli effetti collaterali sui vaccinati. Christa Wirthumer-Hoche dell'Ema ha paragonato il siero alla "roulette russa", suscitando le ire di Mosca, che ne ha chiesto le scuse pubbliche via Twitter. "Lo Sputnik V è approvato da 46 nazioni" scrive l'account Twitter del vaccino.

Lo Sputnik V non contiene l'agente patogeno, ma utilizza come vettore delle particelle di adenovirus umano ricombinante con la proteina S, presente nell'involucro del Covid. Le autorità governative russe ne avevano permesso la produzione in tempi brevi: la prima e la seconda fase sono state combinate e successivamente il farmaco ha ricevuto l'approvazione prima della fine della Fase III degli studi clinici. Le autorità russe avevano dichiarato un'efficacia del 95%. Gli esperti avevano però sottolineato le loro perplessità: l'efficacia non avrebbe potuto essere dichiarata fino alla fine della Fase III. La rivista scientifica The Lancet aveva pubblicato nel mese di febbraio i risultati della Fase II di sperimentazione del vaccino, attestando un'efficacia del 91,6%.