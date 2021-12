Il treno si muove e schiaccia il macchinista, Umberto muore sul lavoro a Torino La tragedia si è consumata nella serata di martedì mentre il 61enne Umberto Leone, dipendente di Mercitalia Rail, era impegnato al lavoro sui binari.

A cura di Antonio Palma

Un macchinista è stato travolto e ucciso da un treno in manovra nello scalo ferroviario di Orbassano, alle porte di Torino. La tragedia si è consumata nella serata di martedì mentre la vittima, il 61enne Umberto Leone, dipendente di Mercitalia Rail, era impegnata al lavoro sui binari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano circa le 21.20 e l’uomo era impegnato in una delle solite manovre di aggancio di un convoglio merci alla motrice del treno su cui stava operando un servizio di trasporto quando qualcosa è andato storto. Le carrozze infatti si sono mosse e il macchinista è rimasto schiacciato dallo stesso convoglio su cui stava operando. Inutili per lui i successivi soccorsi medici allertati dei colleghi. Quando i sanitari del 118 e vigili del fuoco sono accorsi sul luogo della tragedia, hanno solo potuto accertarne il decesso sul posto.

Sul luogo dell’accaduto anche le autorità di polizia ferroviaria e gli ispettori Spresal dell'Asl torinese per effettuare i rilievi del caso che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidete sul lavoro. "Durante le operazioni di aggancio di un convoglio merci nello scalo ferroviario di Torino Orbassano, si è verificato un incidente nel quale ha perso la vita un macchinista di Mercitalia Rail. A constatare il decesso i sanitari del 118 prontamente chiamati sul luogo dell'incidente la cui dinamica è adesso oggetto dei necessari e dovuti accertamenti. Le Ferrovie dello Stato Italiane con Mercitalia e insieme a tutti le ferrovieri esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia del collega deceduto" si legge in una nota di Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

Sul drammatico incidente i sindacati chiedono di fare piena chiarezza esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia del macchinista. Le segreterie regionali dei sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, UILtrasporti, Ugl Ferrovie e Fast Confsal, hanno già chiesto un incontro urgente alla Società Mercitalia Rail per capire le cause del tragico incidente.