video suggerito

Il tirazip potrebbe staccarsi: rischio soffocamento. Primark richiama due borsette per bambini I prodotti interessati dal richiamo di Primark sono: due borsette di peluche. Esiste il rischio che il tirazip si stacchi dai prodotti, con conseguente rischio potenziale di soffocamento e/o ingestione, fa sapere la stessa azienda. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La catena di negozi Primark ha emesso un avviso di richiamo per due modelli di borsette per bambini a causa di un potenziale rischio di sicurezza. Il tirazip delle borse potrebbe staccarsi, comportando un rischio di soffocamento o ingestione accidentale per i più piccoli. L’annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'azienda, sottolineando l’importanza di prestare immediata attenzione al problema e di adottare misure precauzionali.

I prodotti interessati dal richiamo sono: Primark® DTR Borsetta di peluche Stitch (Kimball n. 2056301) e Primark® DTR Borsetta di peluche Angel (Kimball n. 9270801). Questi articoli sono stati disponibili nei negozi Primark in Italia durante un arco di tempo significativo, tra marzo e ottobre 2024, e potrebbero essere stati acquistati da numerose famiglie.

Primark ha spiegato la situazione con un comunicato ufficiale:

“Stiamo procedendo con il richiamo dei nostri prodotti per bambini, poiché abbiamo scoperto che non soddisfano i nostri elevati standard di sicurezza. Esiste il rischio che il tirazip si stacchi dai prodotti, con conseguente rischio potenziale di soffocamento e/o ingestione”.

La società ha evidenziato il proprio impegno per garantire la sicurezza dei suoi clienti e ha assicurato di aver preso tutte le misure necessarie per affrontare il problema.

L’azienda ha voluto inoltre rivolgere un messaggio di scuse ai consumatori, dichiarando:

“Siamo davvero spiacenti per le preoccupazioni e i disagi che ciò potrebbe causare. Invitiamo tutti i clienti che hanno acquistato questi prodotti a restituirli presso qualsiasi punto vendita Primark®. Riceverete un rimborso completo, senza necessità di esibire una ricevuta o una prova di acquisto”.

Primark ha anche fornito un canale diretto per ottenere ulteriori informazioni. Chiunque desideri chiarimenti o assistenza è invitato a scrivere all’indirizzo email assistenza.it@help.primark.com.