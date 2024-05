Il suo pitbull lo azzanna ai genitali e lo blocca sul balcone: uomo salvato dai pompieri ad Andria

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Terribile esperienze per un uomo di 43 anni di Andria, in Puglia. Aggredito dal suo cane pitbull in casa e azzannato agli arti e persino ai genitali, per sfuggire all'animale l'uomo è rimasto bloccato e sanguinante sul balcone dell'abitazione e solo l'intervento dei vigili del fuoco con le scale è riuscito a portarlo in salvo. L'incredibile episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 26 maggio, in via Caracciolo ad Andria dove l'uomo è stato poi soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo era da solo in casa con il cane quando è avvenuto il fatto. Per motivi ancora da chiarire, il Pitbull si è avventato contro di lui mordendogli braccia, gambe e altre parti del corpo tra cui le zone genitali. Ferito e sanguinante, il 43enne è riuscito a scappare verso il balcone della casa che affaccia in una stradina a ridosso del centro cittadino e qui è riuscito a dare l'allarme, chiedendo aiuto e attirando l'attenzione di vicini e passanti.

Sul posto quindi sono accorsi i vigili del fuoco, oltre agli gli agenti della polizia locale e al personale medico del 118. Per salvare il malcapitato è stato necessario l'intervento dei pompieri che si sono arrampicati con delle scale fino al balcone dell'appartamento e infine lo hanno portato in strada con una barella speciale. Attraverso la casa infatti è stato impossibile passare per la presenza del pitbull.

L'uomo infine è stato portato in codice rosso prima al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria e poi è stato trasferito nel reparto di Chirurgia plastica del policlinico di Bari. Qui i medici fortunatamente hanno valutato le sue condizioni non tali da metterlo in pericolo di vita ma guaribili in 30 giorni.

Nel frattempo anche il cane è stato avvicinato e poi sedato dai veterinari della Asl Bat (Barletta Andria Trani) e portato via. Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato la sua aggressione ma pare che il pitbull avesse già morso persone in passato e ora è al canile sanitario di Andria in osservazione per profilassi antirabbica.