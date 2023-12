Il regalo di Natale ai dipendenti è particolare: tutti a Parigi per una vacanza di tre giorni Per premiare i dipendenti per il loro impegno in questo anno di lavoro, un’azienda toscana ha deciso di organizzare un viaggio tutto pagato a Parigi per tutti i 40 lavoratori dell’azienda, sia operai che impiegati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In vista del Natale è tradizione che le aziende regalino qualcosa ai propri dipendenti per le festività. Spesso si tratta di un semplice panettone e alcune volte di qualcosa di più sostanzioso ma ci sono alcune aziende che invece si distinguono, elargendo omaggi molto più dispendiosi. Tra di loro quest'anno sicuramente anche il Calzaturificio Everyn di Capanne, in Toscana, i cui titolari hanno deciso di portare tutti a fare una vacanza di tre giorni a Parigi.

Un premio decisamente speciale quello della storica azienda con impianto nel comune di Montopoli Valdarno, in provincia di Pisa. Per premiare i dipendenti per il loro impegno in questo anno di lavoro, infatti, i titolari infatti hanno deciso di organizzare un viaggio tutto pagato per tutti i 40 lavoratori dell'azienda, sia operai che impiegati. Un finse settimana lungo tutto spesato, che ha riguardato sia il viaggio che l'alloggio ma anche ristoranti e persino visite guidate e spettacoli della capitale francese.

La vacanza, ad esempio, ha previsto, oltre al soggiorno in hotel, anche una cena in un prestigioso ristorante nel quartiere di Montmartre e uno spettacolo di can-can. Un viaggio molto apprezzato dai lavoratori che hanno voluto così ringraziare la propria ditta e i datori con una lettera pubblica inviata ai quotidiani locali.

"Vogliamo dire grazie di cuore per questo gesto, è un esempio di attenzione e considerazione da parte dei dirigenti. Per noi è stato un gesto davvero importante" si legge nella missiva inviata dai 40 dipendenti e pubblicata da La Nazione. I dipendenti del gruppo hanno festeggiato l'iniziativa facendosi anche una foto collettiva davanti alla sede parigina di Hermes, una delle società di lusso per contro della quale lavorano. Il calzaturificio Everyn, che produce scarpe da donna di lusso, infatti, lavora per grandi firme.