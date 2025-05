video suggerito

Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV, l’appello: “Mai più guerra. Pace in Ucraina, cessate il fuoco a Gaza” A distanza di pochi giorni dalla sua elezione, oggi, domenica 11 maggio, il nuovo Pontefice Papa Leone XIV si è affacciato dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro per recitare il suo primo Regina Caeli. Si tratta della preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l’Angelus nel tempo pasquale. L’appello ai grandi del mondo: “Mai più la guerra, pace in Ucraina e cessi il fuoco a Gaza”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

482 CONDIVISIONI condividi chiudi

A distanza di pochi giorni dalla sua elezione, avvenuta l'8 maggio, oggi il nuovo Pontefice Papa Leone XIV, si è affacciato dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro per recitare il suo primo Regina Caeli. Si tratta della preghiera dedicata alla Madonna che sostituisce l'Angelus nel tempo pasquale.

"Cari fratelli e sorelle, buona domenica. – sono state le prime parole rivolte ai fedeli dal Papa – Considero un dono di Dio che la mia prima domenica di servizio come Vescovo di Roma, sia quella del Buon Pastore. In questa domenica sempre si proclama il Vangelo di Giovanni, in cui Gesù si rivela come il pastore vero che ama le sue pecore e per loro dà la vita".

Il nuovo Pontefice ha ricordato anche la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e ha salutato i pellegrini presenti in Piazza San Pietro per il Giubileo delle bande musicali e degli spettacoli popolari: "Saluto con affetto tutti questi pellegrini e li ringrazio perché con la loro musica e le loro rappresentazioni allietano la festa di Cristo buon pastore".

Leggi anche Papa Leone XIV a Santa Maria Maggiore per pregare sulla tomba di Francesco

Papa Leone XIV affacciato dalla Loggia di San Pietro (foto Fanpage.it).

"Sì, è lui che guida la Chiesa con il suo Santo Spirito. – ha aggiunto – Gesù nel Vangelo afferma di conoscere le sue pecore, che riconoscono la sua voce e lo seguono. Come insegna il Papa San Gregorio Magno, le persone corrispondono all'amore di chi le ama".

Il Papa, parlando invece delle vocazioni, ha ribadito l'importanza di accompagnare i giovani nel cammino vocazionale: "Trovino nelle nostre comunità accoglienza, ascolto, incoraggiamento nel loro cammino e che possano contare su modelli credibili di dedizione generosa a Dio e ai fratelli".

Poi ha citato Papa Francesco: "Facciamo nostro l'invito che Papa Francesco ci ha lasciato per la giornata odierna, l'invito ad accogliere e accompagnare i giovani. E chiediamo al Padre Celeste di essere gli uni per gli altri, ciascuno in base al proprio stato, capaci di ascoltarci a vicenda, di camminare nell'amore".

"Ai giovani dico: ‘Non abbiate paura' – ha detto ancora Prevost, ricordando la celebre frase di uno dei suoi predecessori, Papa Giovanni Paolo II – accettate l'invito della Chiesa e di Cristo Signore. La Vergine Maria, la cui vita fu tutta una risposta alla chiamata del Signore, ci accompagni sempre nelle sequela di Gesù".

Dopo aver recitato la preghiera del Regina Caeli, Papa Prevost ha lanciato un appello ai leader internazionali per fermare le tante guerre del mondo. "Nell'odierno scenario di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anche io ai grandi del mondo ripetendo l'appello sempre attuale: "Mai più la guerra"".

Poi il pensiero a Ucraina e Palestina. "Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino, si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. – ha detto Leone XIV, chiedendo la liberazione dei prigionieri e il ritorno a casa dei bambini rapiti.

"Mi addolora quanto accade nella Striscia di Gaza, cessi immediatamente il fuoco. – ha aggiunto il Pontefice – Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberti tutti gli ostaggi".

"Ho accolto invece con soddisfazione l‘annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan e auspico che attraverso i prossimi negoziati si possa presto giungere a un accordo durevole. – ha proseguito – Ma quanti altri conflitti ci sono nel mondo? Affido alla Regina della Pace questo accorato appello, perché sia Lei a presentarlo al Signore Gesù per darci il miracolo della pace".

Infine, il Pontefice ha salutato le mamma d'Italia e del mondo, in occasione della loro festa che si celebra oggi. "Mando un caro saluto a tutte le mamme con una preghiera per loro e per quante sono già in cielo. Buona festa a tutte le mamme". Al termine, il saluto: "Grazie a tutti voi, buona domenica a tutti".

In piazza erano presenti centomila fedeli che hanno atteso Robert Prevost con entusiasmo dalla mattina, portando con loro bandiere del Paese di provenienza, foto del nuovo Papa e croci da benedire. Massiccia anche la presenza di forze dell'ordine e volontari per gestire i flussi e le eventuali situazioni di criticità.

Da via della Conciliazione a Castel Sant'Angelo sono stati allestiti maxi schermi per trasmettere in diretta il momento. Nella mattinata di oggi, domenica 11 maggio, Papa Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la messa all'altare in prossimità della tomba di Pietro, come ha reso noto la Sala Stampa Vaticana.

Ha concelebrato con il Priore Generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Alejandro Moral Anton. Al termine della messa, il Pontefice si è fermato in preghiera sulle tombe dei suoi predecessori e davanti alla nicchia dei Pallii.

Intorno alle 10, il Pontefice ha attraversato a piedi a sorpresa il piazzale per entrare negli alloggi del Santo Uffizio, dove attualmente risiede. Grande stupore tra i fedeli in fila per entrare in piazza San Pietro, dove poche ore dopo il Pontefice ha recitato il Regina Caeli.

Domani, lunedì 12 maggio, si terrà invece la prima udienza di Papa Leone XIV, dedicata ai rappresentanti dei media. L'incontro sarà proposto in diretta lunedì 12 maggio dalle 10.55 su Rai 1, a cura di Rai Vaticano e Tg1. Altro evento molto atteso è la prima messa d'inizio pontificato che si terrà a San Pietro la prossima domenica, 18 maggio.