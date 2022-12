Il papà va a svegliarlo, ma Giulio è morto nel sonno: folla e commozione al funerale del 12enne Il bambino di Sarzana, La Spezia, giovedì mattina non si è svegliato. La drammatica scoperta è stata fatta da papà, Fabrizio. Sabato l’ultimo addio a Castelnuovo Magra.

A cura di Biagio Chiariello

Una giornata di dolore quella di sabato 10 ottobre a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia. Non poteva essere altrimenti essendo quella dell'ultimo saluto a Giulio Orsini, 12 anni, morto nel sonno nella notte dell'Immacolata nel suo letto a Sarzana. Era stato il papà ad andare a svegliarlo.

Il funerale laico si è tenuto al centro sociale di Molicciara, nel comune dello Spezzino di cui la famiglia del ragazzino è originaria.

Una folla composta ma dall’animo straziato, fatta di compagni di classe, insegnanti, amici, genitori, sindaci, e membri di un’intera comunità toccata nel profondo, che ha provato a lenire lo sconforto dei familiari di Giulio, afflitti da una mancanza così grande. “Trovare le parole oggi è impossibile – ha detto il sindaco Daniele Montebello – nel suo ricordo dobbiamo imparare a trasmetterci un po’ di dolcezza”.

Il papà di Giulio ha chiesto di non portare fiori per la morte del figlio, e così è stato: le offerte sono andate all'associazione sportiva ‘Gli Amici del Giacò' che proprio nel centro sociale della Molicciara ha la sua sede e che si occupa di opere umanitarie nei confronti delle persone in difficoltà. “Vogliamoci bene – è stato il messaggio del padre Fabrizio – perché questo era il suo messaggio, voleva bene a tutti".

Presenti anche i ragazzi di Radio Rogna dove Giulio era “il Mytho”, dove il 12enne raccontava le gesta eroiche dei protagonisti dell’Antica Grecia : “Se mi piacerebbe diventare un eroe? No! – aveva detto in una delle prime puntate – io sono già un eroe nella vita di tutti i giorni, il mio gesto eroico sta nell’amare i miei famigliari".

Il piccolo Giulio è stato cremato. Le sue ceneri portate all'isola d'Elba, luogo che Giulio frequentava e adorava.