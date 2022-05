Sassari, il papà muore in casa: il figlio lo veglia da solo nel suo letto per sei giorni Ha vegliato per sei giorni il cadavere del padre nel suo letto, l’uomo di 51 anni che a Sassari ha confessato la morte dell’anziano genitore solo dopo la scoperta fatta da una parente.

A cura di Chiara Ammendola

È rimasto accanto al cadavere del padre per sei lunghi giorni, prima che una parente che li aiutava nelle faccende domestiche facesse la macabra scoperta. È stata lei ad allertare il 112 quando, entrata nell'appartamento di Sassari dove svolgeva le faccende domestiche, ha trovato il cadavere del proprietario di casa, a letto, e accanto a lui il figlio 51enne che ha confessato tutto tra le lacrime.

Il cadavere scoperto da un parente che aiutava i due nelle faccende domestiche

L'uomo, 84 anni, sarebbe morto per cause naturali, probabilmente nel sonno, ma il figlio, un 51enne affetto da disturbi psichici, non avrebbe avvertito i soccorritori e sarebbe invece rimasto al suo capezzale per sei lunghi giorni. A fare la scoperta è stata una donna, parente della famiglia che vive nel quartiere Monserrato a Sassari, che si occupa delle faccende domestiche.

Una volta giunta in casa dei due ha iniziato a preparare da mangiare, chiedendo poi al 51enne di sollecitare il padre per sedersi assieme a tavola. È stato solo a quel punto che il figlio dell'anziano è scoppiato a piangere e ha spiegato che il padre era morto nel suo letto, da sei giorni.

Il medico legale ha escluso la morte violenta

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri allertati dalla donna e il medico legale che ha constatato il decesso dell'uomo escludendo di fatto la morte violenta. Il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali, escludendo di fatto qualsiasi tipo di coinvolgimento del 51enne. La Procura ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro della salma per effettuare l’autopsia, ma al momento non ci sono indagati.