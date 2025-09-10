“Il pacco è in ritardo, brucio tutto”, va alla sede del corriere con una tanica e versa benzina nel capannone

L’episodio a Reggio Emilia dove i dipendenti della ditta di trasporto si sono spaventati e hanno lanciato l’allarme. Sul posto in poco tempo sono accorsi i poliziotti della squadra volante che hanno fermato il 57enne.

Stanco e deluso dall’estremo ritardo di una spedizione di un bene e del relativo pacco mai arrivato, un uomo di 57 anni si è presentato nella sede locale di un corriere a Reggio Emilia portando con sé una tanica di benzina e versando parte del carburante nel capannone dove ha minacciato di dare fuoco a tutto.

Il singolare episodio nel primo pomeriggio di ieri, martedì 9 settembre, intorno alle ore 15:30 all'interno della sede nel corriere GLS in via Nobel. Sul posto in poco tempo sono accorsi i poliziotti della squadra volante di Reggio Emilia inviati sul posto dalla centrale operativa a seguito di una chiamata di emergenza che proveniva proprio dalla ditta di trasporti.

I dipendenti della ditta infatti si erano spaventati e avevano lanciato l'allarme dopo aver visto l'uomo agitato entrare nel capannone con la tanica in mano e gettare il liquido infiammabile a terra minacciando di dare fuoco a tutto lo stabile. I poliziotti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato il cinquantasettenne ancora nel capannone bloccandolo immediatamente.

Si è scoperto così che l’uomo aveva portato una tanica di carburante per macchinari agricoli versando un po' di liquido infiammabile a terra nello stabile. Interpellato dagli agenti sui motivi del gesto, ha spiegato che si trattata solo di un atto dimostrativo scatenato dal notevole ritardo del pacco atteso.

Alla vista degli agenti l'uomo si è calmato sostenendo si trattasse però solo di un atto dimostrativo e di non aver mai voluto effettivamente appiccare l'incendio, dimostrando anche di non avere accendini fiammiferi o altri oggetti per farlo. È stato comunque accompagnato in questura dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate. La tanica di carburante è stata invece sequestrata.