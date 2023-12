Il nuovo anno inizia con pioggia e vento, quando e dove pioverà: le previsioni meteo Come inizierà il nuovo anno? Le previsioni meteo della settimana parlano di una nuova perturbazione che porterà pioggia e vento sull’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Temperature sopra le medie stagionali durante queste ultime ore del 2023, la situazione meteorologica è destinata però a cambiare nei prossimi giorni, con l’arrivo di una ondata di freddo e, prima ancora, di una nuova perturbazione che porterà pioggia e vento sull’Italia.

Se infatti, come spiegato dal meteorologo Paolo Sottocorona a Fanpage.it, per un’ondata di freddo “vero” dovrà passare anche l’Epifania, già nella prossime ore pioggia e vento saranno protagonisti sull’Italia a causa della perturbazione di San Silvestro.

Le previsioni meteo della prima settimana del 2024

La giornata di Capodanno, lunedì 1 Gennaio 2024, secondo gli esperti meteo si aprirà con brutto tempo nelle estreme regioni del Nordest, anche se in un contesto di rapido miglioramento. Sarà brutto tempo anche sulle zone appenniniche del Centro, con nevicate sopra i 1500 metri. Attese deboli piogge sul Lazio, poi tra Campania e Calabria. In queste aree le piogge insisteranno per tutto il giorno, mentre in altre zone si registrerà un contesto più tranquillo.

Anche per il resto della nuova settimana, la prima del 2024, il tempo sarà influenzato dalle correnti umide e instabili atlantiche. Tra martedì e mercoledì si prevede in particolare una perturbazione atlantica che colpirà le regioni centro-settentrionali, portando piogge e venti forti. Saranno a rischio soprattutto le aree del versante tirrenico e tutto il comparto alpino e prealpino.

Il meteo per l'Epifania: nuova perturbazione sull'Italia

Poi un’altra perturbazione è attesa per la fine della settimana, intorno all’Epifania e quindi per il primo weekend del nuovo anno. Sarà possibile un significativo peggioramento con piogge battenti e rischio di temporali, soprattutto nel Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

"Sembra che il freddo ‘vero' potrebbe tornare dopo l'Epifania, ma al momento si tratta più di un'ipotesi che di previsioni vere e proprie. Solo dopo Capodanno potremo vedere se questa ‘ondata' di freddo, ovvero l'ingresso di aria fredda sul nostro Paese, attesa intorno al 10 gennaio sarà confermata. Oggi però è ancora un'ipotesi e tale va considerata", ha spiegato qualche giorno fa Sottocorona.