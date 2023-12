Piogge deboli a Capodanno, poi attesa ondata di freddo: le previsioni meteo di Sottocorona per San Silvestro Ancora temperature sopra le medie stagionali e piogge deboli sul versante tirrenico: questa la situazione meteorologica che ci accompagnerà la notte di San Silvestro, il 31 dicembre, e nei primi giorni del 2024. Poi, dalla seconda settimana di gennaio, potrebbe arrivare sull’Italia un’ondata di freddo. Ecco le previsioni del meteorologo Paolo Sottocorona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Così come accaduto a Natale, nei giorni che precedono e seguono la notte di San Silvestro, il 31 dicembre, avremo tempo stabile e temperature sopra le medie stagionali, anche se leggermente più fredde rispetto ai giorni scorsi. "La tendenza che si era vista anche prima delle festività natalizie, una graduale diminuzione fra Natale e Capodanno, è stata confermata. Anche se le temperature stanno scendendo molto lentamente e saranno meno fredde di quello che si pensava", spiega a Fanpage.it il meteorologo Paolo Sottocorona.

Nemmeno nelle località di montagna, dove molti italiani hanno deciso di trascorrere la fine dell'anno, si assisterà a un deciso calo termico. "Sull'Appenino e sulle zone alpine non nevicherà in maniera significativa. – prosegue l'esperto – Sono previste precipitazioni nevose solo sui versanti esterni, quello francese, svizzero, austriaco. Sulle località sciistiche italiane l'apporto di neve in questa settimana non sarà sicuramente abbondante".

Come sarà il meteo a Capodanno 2024 e dove pioverà

Tra oggi e i primi giorni del 2024 non assisteremo nemmeno a fenomeni meteo estremi, come osserva Sottocorona: "In questi giorni ci saranno solo precipitazioni molto deboli sul versante tirrenico, quindi nel Lazio, in Campania, Sicilia e Calabria. Parliamo di qualche pioviggine, giusto 2 millimetri al giorno. Le zone in cui potrebbero esserci precipitazioni più consistenti, ma comunque moderate, sono l'Alta Toscana e la Liguria. In questo periodo il maltempo forte non ci sarà".

Leggi anche Quali sono le previsioni meteo del colonnello Giuliacci per Natale e Santo Stefano

Questo sarà quindi un periodo abbastanza tranquillo a livello meteorologico, senza eventi ‘estremi'. "Il tempo sarà un po' uggioso ma non ci saranno fenomeni per cui preoccuparci. Questo deriva dal fatto che siamo ancora in una fase di alta pressione: in estate significa bel tempo, in questa stagione invece tempo stabile ma che tende al ‘grigio' perché le nuvole non riescono a svilupparsi con precipitazioni significative o forti. Questo sarà il meteo che ci accompagnerà all'inizio del nuovo anno", dice l'esperto.

Attesa ondata di freddo dopo l'Epifania

Nella seconda settimana del mese, invece, le temperature potrebbero scendere e tornare a essere più in linea con quelle del periodo. "Sembra invece che il freddo ‘vero' potrebbe tornare dopo l'Epifania, ma al momento si tratta più di un'ipotesi che di previsioni vere e proprie. Solo dopo Capodanno potremo vedere se questa ‘ondata' di freddo, ovvero l'ingresso di aria fredda sul nostro Paese, attesa intorno al 10 gennaio sarà confermata. Oggi però è ancora un'ipotesi e tale va considerata", conclude Sottocorona.