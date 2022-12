Il menù di Natale 2022 di Antonino Cannavacciuolo: quanto costa mangiare a Villa Crespi Siete fan di Antonino Cannavacciuolo e stavate ipotizzando di pranzare a Villa Crespi per Natale? Ecco il menù (con tanto di prezzo) pensato dallo chef, fresco vincitore di tre Stelle Michelin, per il 25 dicembre.

A cura di Biagio Chiariello

Per il prossimo Natale sono molti gli italiani che hanno deciso di organizzare il tradizionale pranzo al ristorante. E in tale ottica sono diversi gli chef stellati che hanno programmato menu appositi tra tradizione e innovazione, primo tra tutti Antonino Cannavacciuolo, che per il suo ristorante Villa Crespi – fresco di terza Stella Michelin – ha pensato a una vera e propria esperienza culinaria.

Il menu per il pranzo di Natale 2022 proposto dal noto cuoco napoletano si apre con lo stuzzichino dello chef e prosegue con una tartare di tonno, per il primo ci sono dei plin alla genovese e per secondo una triglia con cime di rapa e provola affumicata; quindi pre-dessert e dolce. Chiusura con un panettone firmato dallo stesso Cannavacciuolo, babà e code di aragosta.

Ecco nello specifico il percorso culinario dello chef per il pranzo del 25 dicembre a Villa Crespi:

Leggi anche Oroscopo della settimana dal 19 al 25 dicembre 2022: Vergine e Capricorno dolcissimi

Stuzzichino dello Chef

Tartare di tonno, lime, acqua di mozzarella e cocco

Castagne, porro e baccalà

Plin alla genovese, cremoso al parmigiano, carne cruda

Foto Villa Crispi, dal sito web

Triglia, cime di rapa, provola affumicata

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Panettone Cannavacciuolo,

babà e code di aragosta

L’isola di San Giulio sul Lago d’Orta, dove sorge Villa Crespi, dal profilo Instagram

Chi vorrà trascorrere il Natale da Cananvacciuolo deve mettere in conto una spesa di 300 euro a persona, bevande escluse. È possibile prenotare il tavolo attraverso l’apposita sezione del sito web.

Villa Crespi si trova a Orta San Giulio, Novara, in Piemonte. Il borgo è considerato uno dei più belli e suggestivi del nostro Paese e fa parte del Touring Club Italiano. Orta San Giulio è stata insignita della bandiera arancione per la qualità turistico-ambientale.